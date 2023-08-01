Fenerbahçe, Rade Krunic transferi için AC Milan ile görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, AC Milan'ın orta sahası Rade Krunic'i kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

Sarı-lacivertliler, Boşnak orta sahayı bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ederken AC Milan'ın yıldız futbolcu için istediği bonservis ücreti de netleşmeye başladı.

GOAL Türkiye'ye yakın kaynaklar, İtalya Serie A devinin Krunic için 15 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiğini bildirdi.

Bununla birlikte Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'nun, vatandaşı Krunic ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği ve golcü futbolcunun, orta saha oyuncusunu İstanbul'a davet ettiği kaydedildi.

İki kulüp arasında müzakereler devam ediyor.

Rade Krunic'in AC Milan performansı

2019 yılında Empoli'den AC Milan'a transfer edilen Krunic, İtalyan kulübüyle şu ana kadar 125 maça çıktı. Boşnak orta saha, söz konusu 125 mücadelede üç gol atıp altı asist yaptı.

Krunic, 2022-23 sezonunda ise tüm kulvarlarda toplamda 34 kez AC Milan forması giydi.