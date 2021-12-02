Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Juventus'un usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir
Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'un mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir.
Portekizli oyuncu yaz transfer döneminde Juventus'a veda ederek Premier Lig'e dönmüş ve Manchester United'a yeniden merhaba demişti.
36 yaşındaki oyuncunun forma giydiği İtalyan ekibi 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 42 transferde usulsüzlük iddiasıyla soruşturma altında.
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Cristiano Ronaldo neden sorgulanabilir?
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; savcılar, Ronaldo ile Juventus arasında yapılan ve koronavirüs salgınında ertelenen maaşlar ile Old Trafford'a gitmeden önce aldığı kıdem tazminatını kapsayan 'gizli' bir anlaşmayı araştırıyor.
İddiaya göre; Juventus yöneticileri ile Ronaldo arasında teorik olarak olmaması gereken bir belge hakkında yapılan telefon görüşmelerinin kayıtları mavcut.
Ancak söz konusu gizli belgeye henüz ulaşılamadı bu nedenle Cristiano Ronaldo anlaşmanın içeriğiyle ilgili sorgulanabilir.
Juventus'un şüpheli 42 transferi
Oyuncu
Eski Takımı
Yeni Takımı
Rovella
Genoa
Juventus
Portanova
Juventus
Genoa
Petrelli
Juventus
Genoa
Monzialo
Juventus
Lugano
Lungoyi
Lugano
Juventus
Tongya
Juventus
Marsilya
Marley
Marsilya
Juventus
Parodi
Juventus
Pro Vercelli
De Marino
Pro Vercelli
Juventus
Sene
Juventus
Pro Vercelli
Albian
Basilea
Juventus
Da Fonseca
Juventus
Amiens
Nzouango
Amiens
Juventus
Lamanna
Juventus
Novara
Barbieri
Novara
Juventus
Lanini
Juventus
Parma
Minelli
Parma
Juventus
Masciangelo
Juventus
Pescara
Brunori
Pescara
Juventus
Loria
Juventus
Pisa
Gori
Pisa
Juventus
Da Silva
Juventus
Barcelona
Pjanic
Juventus
Barcelona
Marques
Barcelona
Juventus
Arthur
Barcelona
Juventus
Cancelo
Juventus
Manchester City
Taboada
Juventus
Manchester City
Danilo
Manchester City
Juventus
Correja
Manchester City
Juventus
Audero
Juventus
Sampdoria
Daouda
Juventus
Sampdoria
Mule
Sampdoria
Juventus
Vrioni
Sampdoria
Juventus
Francoforte
Juventus
Sampdoria
Erik
Juventus
Sampdoria
Stoppa
Juventus
Sampdoria
Brentan
Juventus
Sampdoria
Adamoli
Juventus
Empoli
Mancuso
Juventus
Empoli
Lipari
Empoli
Juventus
Maressa
Empoli
Juventus
Olivieri
Empoli
Juventus