Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Juventus'un usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'un mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir.

Portekizli oyuncu yaz transfer döneminde Juventus'a veda ederek Premier Lig'e dönmüş ve Manchester United'a yeniden merhaba demişti.

36 yaşındaki oyuncunun forma giydiği İtalyan ekibi 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 42 transferde usulsüzlük iddiasıyla soruşturma altında.

Cristiano Ronaldo neden sorgulanabilir?

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; savcılar, Ronaldo ile Juventus arasında yapılan ve koronavirüs salgınında ertelenen maaşlar ile Old Trafford'a gitmeden önce aldığı kıdem tazminatını kapsayan 'gizli' bir anlaşmayı araştırıyor.

İddiaya göre; Juventus yöneticileri ile Ronaldo arasında teorik olarak olmaması gereken bir belge hakkında yapılan telefon görüşmelerinin kayıtları mavcut.

Ancak söz konusu gizli belgeye henüz ulaşılamadı bu nedenle Cristiano Ronaldo anlaşmanın içeriğiyle ilgili sorgulanabilir.

Juventus'un şüpheli 42 transferi