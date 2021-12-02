Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Juventus'un usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir

İdil Erin Tetik
Getty Images

Portekizli yıldız ile eski kulübü arasında 'gizli bir anlaşma' yapıldığı iddia ediliyor.

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus'un mali işlemlerde usulsüzlük soruşturması kapsamında sorgulanabilir.

Portekizli oyuncu yaz transfer döneminde Juventus'a veda ederek Premier Lig'e dönmüş ve Manchester United'a yeniden merhaba demişti.

36 yaşındaki oyuncunun forma giydiği İtalyan ekibi 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen 42 transferde usulsüzlük iddiasıyla soruşturma altında.

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Cristiano Ronaldo neden sorgulanabilir?

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; savcılar, Ronaldo ile Juventus arasında yapılan ve koronavirüs salgınında ertelenen maaşlar ile Old Trafford'a gitmeden önce aldığı kıdem tazminatını kapsayan 'gizli' bir anlaşmayı araştırıyor.

İddiaya göre; Juventus yöneticileri ile Ronaldo arasında teorik olarak olmaması gereken bir belge hakkında yapılan telefon görüşmelerinin kayıtları mavcut.

Ancak söz konusu gizli belgeye henüz ulaşılamadı bu nedenle Cristiano Ronaldo anlaşmanın içeriğiyle ilgili sorgulanabilir.

Juventus'un şüpheli 42 transferi

Oyuncu

Eski Takımı

Yeni Takımı

Rovella

Genoa

Juventus

Portanova

Juventus

Genoa

Petrelli

Juventus

Genoa

Monzialo

Juventus

Lugano

Lungoyi

Lugano

Juventus

Tongya

Juventus

Marsilya

Marley

Marsilya

Juventus

Parodi

Juventus

Pro Vercelli

De Marino

Pro Vercelli

Juventus

Sene

Juventus

Pro Vercelli

Albian

Basilea

Juventus

Da Fonseca

Juventus

Amiens

Nzouango

Amiens

Juventus

Lamanna

Juventus

Novara

Barbieri

Novara

Juventus

Lanini

Juventus

Parma

Minelli

Parma

Juventus

Masciangelo

Juventus

Pescara

Brunori

Pescara

Juventus

Loria

Juventus

Pisa

Gori

Pisa

Juventus

Da Silva

Juventus

Barcelona

Pjanic

Juventus

Barcelona

Marques

Barcelona

Juventus

Arthur

Barcelona

Juventus

Cancelo

Juventus

Manchester City

Taboada

Juventus

Manchester City

Danilo

Manchester City

Juventus

Correja

Manchester City

Juventus

Audero

Juventus

Sampdoria

Daouda

Juventus

Sampdoria

Mule

Sampdoria

Juventus

Vrioni

Sampdoria

Juventus

Francoforte

Juventus

Sampdoria

Erik

Juventus

Sampdoria

Stoppa

Juventus

Sampdoria

Brentan

Juventus

Sampdoria

Adamoli

Juventus

Empoli

Mancuso

Juventus

Empoli

Lipari

Empoli

Juventus

Maressa

Empoli

Juventus

Olivieri

Empoli

Juventus