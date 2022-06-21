Özel jeti acil iniş yapan Neymar olayı yara almadan atlattı
Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar ülkesi Brezilya'da yaptığı yolculuk sırasında yaşanan tehlikeden kazasız bir şekilde kurtuldu.
Sezonun bitimiyle tatile çıkan Neymar, dönüşte özel jetinin arızalanması sonucunda korku dolu anlar yaşadı.
Yere sağ salim iniş yapan Neymar sonrasında havaalanı görevlileriyle poz vermeyi ihmal etmedi.
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Neymar'ın uçağına ne oldu?
Brezilya kaynaklı haberlere göre; Barbados'tan havalanan uçak Sao Paulo yolundayken teknik bir problemle karşılaştı.
Neymar, Sao Paulo yerine Venezuela ve Guyana sınırı yakınındaki Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'ya inmek zorunda kaldı.
Havaalanı çalışanları tarafından sıcak şekilde karşılanan yıldız golcü, iki saat süren tamir işlemleri boyunca burada vakit geçirdi.
Neymar kiminle birlikte seyahat ediyordu?
Brezilyalı oyuncu tatilini kız kardeşi Rafaella Santos ve kız arkadaşı Bruna Biancardi ile geçiriyordu.
Geçen hafta Las Vegas ve Miami'de görüntülenen üçlü daha sonra Cris Guedes ve Bianca Coimbra'yı ziyaret etti. Bir çocuk bekleyen Guedes-Coimbra çifti vaftiz babası olarak Neymar'ı seçmişti.
Neymar ve Biancardi'nin havaalanı pistinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Rafaella, gönderinin altına "Hayatımı sizinle paylaşmak harika" mesajını ekledi.Daha fazla okuma