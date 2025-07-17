Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan Napoli ikinci transferini bitirmek üzere

Napoli, Beukema için 30 milyon euro ödeyerek transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

Napoli, Bologna forması giyen Hollandalı stoper Sam Beukema'nın transferinde sona yaklaştı. Serie A şampiyonu, oyuncunun sağlık testlerini bugün Roma’daki Villa Stuart kliniğinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Aynı gün içinde Udinese'den Lorenzo Lucca da tıbbi kontrollerden geçecek.

Beukema, savunma hattı için Napoli'nin bu yaz bir numaralı hedefi olmuştu. Oyuncunun sağlık kontrollerini tamamlayıp tamamlamamasına bakılmaksızın transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. İtalyan basınına göre Napoli, Beukema için Bologna’ya yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödeyecek.

2023 yazında AZ Alkmaar'dan Bologna’ya katılan Beukema, Serie A’daki ikinci sezonunu geçtiğimiz ay tamamladı. Bu sezon Bologna ile Coppa Italia zaferi yaşayan 25 yaşındaki savunmacı, performansıyla dikkat çekmişti.

Napoli transferde vites yükseltti

Napoli, Beukema dışında önemli isimleri de kadrosuna katmaya devam ediyor. Kulüp geçtiğimiz günlerde Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve genç yetenek Luca Marianucci ile sözleşme imzaladı. PSV'den Noa Lang’ın da yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Napoli, Beukema’yla birlikte savunmada istikrar sağlamayı amaçlıyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Partenopei, sağlık kontrollerinin ardından oyuncuyla uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak.

Beukema, Napoli’ye imza atarsa Serie A şampiyonunun bu yaz kadrosuna kattığı dördüncü isim olacak. Kulüp, teknik direktör Francesco Calzona'nın raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.