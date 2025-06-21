Osimhen’in peşinden koşan Al-Hilal transfer bombasını sürpriz bir isimle patlatmak istiyor!

Simone Inzaghi'nin yeni kulübü Al-Hilal, Napoli'nin yıldızı Scott McTominay'i kadrosuna katmak istiyor.

Napoli'nin İskoç yıldızı Scott McTominay için Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir transfer hamlesi geldi. Simone Inzaghi'nin yeni takımı Al-Hilal, 2024-25 sezonunda Serie A'nın en iyi oyuncusu seçilen McTominay'in durumunu araştırdı. Ancak Napoli cephesi, yıldız orta saha oyuncusunun satılık olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

İtalyan basınından Football Italia'nın özel haberine göre, Al-Hilal kulübü McTominay için resmi bir teklif sunmadan önce oyuncunun durumunu sorguladı. Fakat Napoli yönetimi, İskoç oyuncu için herhangi bir görüşme yapmayı bile reddetti. Kulübe yakın kaynaklar, Napoli'nin transfer masasına oturmaya yanaşmadığını belirtti.

McTominay, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A'da çıktığı 34 maçta 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımının şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. Manchester United'dan sürpriz bir şekilde transfer edilen oyuncu, kısa sürede hem teknik direktör Antonio Conte'nin hem de taraftarların vazgeçilmezi haline geldi.

Conte transferi beklemiyordu

Teknik direktör Antonio Conte, geçtiğimiz günlerde McTominay transferiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Scott gerçekten iyi tanıdığım bir oyuncu. Manchester United'da doğup büyüdü ama orada asla kilit bir oyuncu olarak görülmedi. Hatta çoğu zaman ilk 11'de bile yer almıyordu" dedi.

Conte ayrıca Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna ile bu transferi değerlendirdiklerini belirtti: "Bana bunun mümkün olabileceğini söylediğinde ilk başta inanmadım. Hatta bana 'Scott kesinlikle gelecek' deselerdi, hayır derdim. O dönemde Avrupa kupalarına katılmıyorduk. Buna rağmen Napoli'de yeni bir başlangıç için Manchester United'dan ayrıldı."

McTominay Napoli'de kalmak istiyor

Napoli kaynaklarına göre McTominay, hem şehirden hem de kulüpten oldukça memnun. Şu an için başka bir takıma transfer olmayı düşünmüyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in ilgisi ciddi olsa da, yıldız oyuncunun bu yaz Napoli'de kalması bekleniyor.

Simone Inzaghi’nin Suudi kulübüyle birlikte yaptığı bu ilk transfer girişimi sonuçsuz kalırken, Napoli taraftarları ise takımın orta sahadaki lider ismini kaybetmeyecek olmanın rahatlığını yaşıyor.