Osimhen'i alamayan Al Hilal bir başka dünyaca ünlü yıldızın serbest kalma bedelini ödüyor

İtalyan forvet Moise Kean, Al-Hilal ve Manchester United arasında transfer yarışına sahne oluyor.

Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, Fiorentina'nın yıldız golcüsü Moise Kean'in transferi için görüşmelere başladı. İtalyan basınına göre Suudi Arabistan temsilcisi, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci ile temas kurarak ilk adımı attı.

Gazzetta ve Matteo Moretto'nun haberine göre görüşmeler Perşembe günü başladı.

Henüz resmi bir teklif sunulmasa da, Al-Hilal’in Kean için cömert bir maaş paketi hazırladığı belirtiliyor. 25 yaşındaki oyuncuya, 2029 yılına kadar yıllık 20 milyon euro değerinde bir kontrat önerilmesi bekleniyor. Bu rakam, daha önce Al Qadsiah’ın sunduğu 15 milyon euroluk teklifi reddeden Kean için ciddi bir cazibe oluşturabilir.

Kean'in sözleşmesinde yer alan 52 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz’a kadar geçerli. Al-Hilal’in bu tarihe kadar harekete geçmesi gerekiyor.

Manchester United da devrede

Moise Kean için yalnızca Al-Hilal değil, Premier Lig devi Manchester United da yarışta yer alıyor. İngiliz kulübünün haftalar önce Kean’in temsilcisiyle temasa geçtiği belirtiliyor. United, forvet hattını güçlendirmek adına İtalyan oyuncuyu transfer listesine eklemiş durumda.

Kean, geçen sezon Fiorentina formasıyla hem Serie A’da hem de Avrupa Konferans Ligi’nde dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle Betis'e karşı oynadığı yarı final maçlarında etkili bir görüntü çizdi.

Al Qadsiah rotayı değiştirdi

Kean’in Al Qadsiah teklifini reddetmesinin ardından kulüp yönünü Atalanta’nın golcüsü Mateo Retegui’ye çevirdi. İtalyan ekibiyle yaklaşık 70 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Al Qadsiah, Retegui’ye de yıllık 20 milyon euroluk bir kontrat sunacak.

Al-Hilal’in, Manchester United ile kıyasıya bir transfer savaşına girdiği bu süreçte, Kean’in kariyer tercihi merak konusu. İtalyan yıldız, Suudi Arabistan’ın sunduğu astronomik teklifi mi yoksa Premier Lig’in rekabetçi ortamını mı seçecek, önümüzdeki günlerde belli olacak.