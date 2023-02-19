La Liga'daki mücadele öncesinde saygı duruşu esnasında tribünden küfürler yükseldi.

NE OLDU? Real Madrid'in cumartesi gecesi Osasuna ile deplasmanda oynadığı maçın öncesinde, Türkiye ve Suriye'deki depremde hayatını kaybeden insanları anmak için düzenlenen bir dakikalık saygı duruşu, Osasuna taraftarlarının Vinicius'a ağır küfürler etmesiyle sekteye uğradı. Depremzedelere yapılan bu saygısızlıkla birlikte, neredeyse her deplasmanda ıslıklanan Vinicius, maç boyunca yine ıslıklandı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası basın toplantısında oyuncusunu savundu ve onun performansını övdü.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, karşılaşmanın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Bir dakikalık saygı duruşu sırasında yaşananlar, Vini'ye olduğu kadar Türkiye ve Suriye'ye de saygısızlıktı. Vini maçta ise her zamanki gibi muhteşemdi. Fiziksel nitelikleri olağanüstüydü ve maçın galibi oldu. Açılış golünün de asistini yaptı ve birkaç pozisyona girdi."

DAHA BÜYÜK RESİM: Vinicius'un deplasmanda gördüğü muamele bu sezon İspanya'da büyük bir tartışma konusu oldu. Brezilyalı, her yerde çoğu zaman agresif taraftarların hedefi haline geldi. Bazı iddialar, bu tepkilerin onun kışkırtıcı oyun tarzıyla alakalı olduğu yönünde. Ancak Vinicius'a yönelik bazı davranışlar şüphesiz aşağılıkça ve ırkçı. Bu da oyuncu ve kulübünün, yetkilileri harekete geçirmek için çağrıda bulunmalarına yol açtı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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