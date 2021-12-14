Örümcek Adam'dan Kylian Mbappe'ye: Tottenham'a gelmelisin

Örümcek Adam filmlerinde oynadığı rolle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Tom Holland'ın sıkı bir futbol takipçisi olduğu sır değil.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı destekleyen Britanyalı aktör, kısa süre önce takımın yıldızı Heung Min Son'la bir araya gelmişti. Güney Koreli oyuncu, buluşmanın ardından çıktığı ilk maçta fileleri havalandırmış ve golü Örümcek Adam sevinciyle kutlamıştı.

Paris'te Mbappe'yle bir araya geldi

2021 Ballon d'Or ödül töreni için Paris'e giden Holland, dünyanın önde gelen futbolcularıyla tanışma fırsatı yakaladı. Bu isimlerden biri de Kylian Mbappe'ydi.

Paris Saint-Germain forması giyen Mbappe'nin sezon sonunda kontratının sona ermesiyle takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Mbappe'nin ayrılmayı seçmesi halinde Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılsa da, Holland şansını demekten geri durmadı.

Ne söyledi?

Başarılı aktör, Kylian Mbappe'yle arasında geçen eğlenceli diyaloğu şöyle anlattı:

"Ballon d'Or'a gittik ve Mbappe'yle tanıştık. Ona 'tanıştığımıza memnun oldum' dedim, bana karşı çok kibardı. Ben de 'dostum, Tottenham'a gelmelisin' dedim."

Holland'ın bu fikri karşısında kahkahalara boğulan Mbappe, "Bu imkansız" yanıtıyla Tottenham'a kapıyı kapatmış oldu.

Lionel Messi kariyerinde yedinci kez Ballon d'Or'u kazanırken, oylamada Mbappe, takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma'nın bir basamak üzerinde, dokuzuncu sırada yer aldı.

Tom Holland has revealed what he said to Kylian Mbappe at the Ballon d'Or ceremony:



"I said mate you have to come to Tottenham and he just burst out laughing!"



😂 pic.twitter.com/GyD6oWhX5c — ESPN FC (@ESPNFC) December 14, 2021

Henry'den zeka övgüsü

Bu sezon 23 maçta 13 gol atan ve 14 asist yapan Mbappe, PSG'nin en golcü oyuncusu konumunda.

Monaco karşısında Fransız kulübü adına ligdeki 100. golünü atan Mbappe, Ligue 1 tarihinde bu sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu (22 yıl 357 gün).

PSG mücadeleyi 2-0 kazanırken, Mbappe eski takımına karşı duble yaptı. Yıldız oyuncunun bu performansı, Fransız futbolunun efsane ismi Thierry Henry'den de övgü aldı.

"Sahada zekasını kullanma şeklini seviyorum. Röportajlarında ve açıklamalarında da ne kadar aklı başında biri olduğunu gösteriyor."

"Oyun görüşü ve futbol zekası üst düzeyde. Ne kadar akıllı biri olduğundan yeterince bahsedilmiyor. Basını ve sosyal medyayı idare etme şekli de oynadığı futbol kadar başarılı."

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