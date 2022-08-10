Premier Lig yıldızı, Efsane eski futbolcunun gelinine mesaj yoluyla ulaştı.

Salgın sırasında seks işçisi olarak çalışmaya başlayan Matt Le Tissier'in gelini Alex Le Tissier, bir Premier Lig futbolcusunun seks için 600 Sterlin teklif ettiğini sansasyonel bir şekilde iddia etti.

Alex Le Tissier, geçen yıl dört çocuğunu beslemek için OnlyFans'a katıldı ve şimdi TV'de Babestation için müstehcen bir şov yapıyor.

Ve geçen ay kayınbabası tarafından, ailesini beslemek için soyunduğu için onu "kötü anne" olarak etiketlediğini söyledi.

Ne söylendi?

Ancak Daily Star, son zamanlarda yüksek profilli bir yıldızın bir “buluşma” karşılığında ona 600 Sterlin hediye edeceğini bildiriyor.

Yani; Premier Lig yıldızı, efsane oyuncunun gelinine 600 Sterlin karşılığında seks yapmayı teklif etti.

30 yaşındaki oyuncunun gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

“Şu anda çevrimiçi izliyorum, 600 Sterlin'lik bir buluşma için ne kadar ödeme istiyorsun. Sessiz ol..."

Alex Le Tissier ise yaptığı konuşmada, "Instagram'daydı ve çok kırıldığım için cevap vermedim." dedi.

“Çok para kazanıyor, ama sadece 600 Sterlin teklif etti.

"Sanırım bir süredir Babestation'daki şovlarımı izliyor.

"Futbolcu olduğu için evet diyeceğimi düşünmüş olmalı, ama ben değerimi biliyorum."

Southampton efsanesi Matt'in oğlu olan Alex Le Tissier'in kocası Mitch Le Tissier ise oyuncunun haftalık kazandığı para nedeniyle DM'yi "şaka" olarak kullandığını belirtti ve ekledi:

"Azgın atlet 20'li yaşlarının başında ve en üst ligde oynayarak bir servet kazanıyor.

"Ve dünyaya, dört çocuğunu beslemek için OnlyFans'a katılan eşime ulaştı."

"Gerçekten çok acı vericiydi"

Öte yandan, seks işçiliğine başladıktan sonra soyadını değiştirmesini istediği iddiasıyla kayınpederi gelini hakkında sert ifadeler kullandı.

Geçen ay Daily Star'a konuşan Alex şunları söyledi: "Ailesinin tepkisi beni en çok hayal kırıklığına uğrattı.

"Bu konuda pek hoş değillerdi. Adımı kullanmamamı istediler ve bir süre kullanmadım.

"O zamanlar gerçekten çok acı vericiydi. Evlenmeden önce bir nevi kendi kendime hayran kitlesi demek istemiyorum, ama Instagram'da kendi küçük takipçilerimi oluşturmuştum.

"Milyonlarım yok, ama 25.000 takipçim vardı ve bunların hepsi blog yazmaktan geliyordu ve Southampton çevresinde etkileyici şeyler yapardım ve bu evlenmeden önceydi.

"Bu yüzden küçük platformumu isimsiz kurduğumu hissettim.

"İkimizi de tanımıyorsan, Matt Le Tissier'in oğluyla çıktığımı zaten kimse bilmiyordu, çünkü ben o kişi değilim.

"Adını, nüfuz ve para kazanmak için kullandığıma dair bir konuşma çok inciticiydi.”

Ayrıca Alex, konuştuğundan beri kazancını dört katına çıkardı ve her 60 saniyede, yeni bir OnlyFans abonesi kazandı.

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