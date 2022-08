İspanyol menajer, Gabonlu yıldızını kadro dışı bırakmasının ardından bazı oyuncularının takdirini kazandı.

Arsenal'i merkez alan 'All Or Nothing" belgeselinin son bölümünde, Mikel Arteta'nın Pierre-Emerick Aubameyang'ı kaptanlıktan çıkarması ve bu olaya, takımın tepkisi gözler önüne seriliyor.

Aubameyang, antrenmana geç geldikten sonra kaptanlıktan çıkarıldı, çünkü Gabonlu yıldız, geç kalmayı alışkanlık haline getirmişti.

Ve sırf bu yüzden, birkaç kez İspanyol menajerinden disiplin cezaları aldı.

Çözülemeyen bir problem haline gelen bu olayın ardından Arteta, oyuncunun Barcelona'ya ücretsiz transferle katılmasına izin verdi.

Arteta ve Aubameyang arasında ne oldu?

Belgesel, Arteta'nın Arsenal oyuncularına Aubameyang'ın cezası hakkında konuşurken kararını kadroya bildirdiği ana odaklanıyor.

"Bir şeyi duyurmak zorundayım. Auba ile yaşadığımız son disiplin sorununun ardından onu artık kadroya dahil etmek istemiyorum.

"Bir sonraki adımın ne olduğunu hem ben hem de kulüp olarak dikkatlice düşündüm.

"Kulüp olarak onun artık kaptanımız olmadığına karar verdik, o yüzden bunu bilmelisiniz.

"Diğer karar ise şu anda kadroda yer almaması... Daha sonraki kararları ben vereceğim.

"Kulüp ve ben böyle bir davranışı kabul etmeyeceğiz ve inşa ettiğimiz şey bu tür herhangi bir davranışa tamamen aykırı bir şeydir.

"Yani kültürümüzü değiştirmede - ve farklı bir kulüp ve takım olmamızı sağlamada - herhangi bir anlamı olacaksa biz bunun karşısında duracağız.

"Sizle bu kararımızı paylaşmak zorundaydım. Bu kararı hep beraber verdik."

Ne söyendi?

İspanyol menajer bu kararı açıkladıktan sonra, Mohamed Elneny ve Rob Holding, görünüşe göre Arteta'nın kararını desteklediler.

Ve bu söylemin ardından, menajerlerine yönelik "T*şaklı hoca" yakıştırmasını yaptılar.

Aubameyang'ın kariyeri o zamandan beri nasıl?

2 Şubat'ta Barça'ya katıldıktan sonra Aubameyang, dört gün sonra Atletico Madrid'i 4-2 yenen takımıyla ilk maçına çıktı.

İlk gollerini ise 20 Şubat'ta Valencia'ya karşı hat-trick yaparak kaydetti ve kulüp adına çıktığı 23 maçta 13 gol kaydetti.

Gabonlu yıldız, kısa sürede uyum sağladığı İspanyol ekibiyle iyi bir grafik çizdi.

Daha fazlası için:

Arsenal rotasını belirledi: Villarreal genç yıldızı Yeremi Pino'yu transfer etmek istiyor