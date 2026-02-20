Önemli MLS tarihleri: 2026 Major League Soccer sezonu için program, takvim ve TV bilgileri

MLS 2026'da geri dönüyor ve Inter Miami, Los Angeles FC, LA Galaxy, Philadelphia Union ve daha fazlası zafer için mücadele ederken taraftarların sabırsızlıkla beklediği çok şey var.

Bu sezon, Dünya Kupası şampiyonu Thomas Muller, Güney Koreli yıldız Heung-min Son ve tabii ki sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi gibi futbolun en büyük isimlerinden bazıları Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki sahalarda boy gösterecek. Sevilmeyecek ne var ki?

GOAL, yaklaşan MLS sezonu için önemli tarihleri ve daha fazlasını sizlere sunuyor.

MLS 2026'nın önemli tarihleri ve programı

Tarih Etkinlik 21-22 Mart 2026 MLS 2026 açılış haftasonu (MLS geri döndü) 4 Nisan Inter Miami Freedom Park'ı açıyor 25 Mayıs-16 Temmuz 2026 2026 Dünya Kupası arası 16-17 Temmuz 2026 MLS 2026 geri dönüyor 29 Temmuz 2026 MLS All-Star Maçı 2026 7 Kasım Karar Günü TBC MLS Kupası Playoffları TBC MLS Kupası

2026 MLS sezonu 21 ve 22 Mart 2026 'da başlayacak ve 25 Mayıs 2026'ya kadar normal maçlar oynanacak , ardından Dünya Kupası nedeniyle ara verilecek.

MLS maçları 16 ve 17 Temmuz 2026' da (19 Temmuz 2026'daki 2026 Dünya Kupası finali öncesinde) yeniden başlayacak ve maçlar 7 Kasım'a kadar normal şekilde devam edecek. 7 Kasım, Karar Günü olarak da bilinir.

MLS Cup Playoffs 2026 ve 2026 MLS Cup tarihleri henüz kesinleşmedi.

MLS biletleri için eksiksiz rehber

MLS 2026, Dünya Kupası için ne zaman ara verecek?

Getty Images

25 Mayıs 2026 - 16 Temmuz 2026 (MLS Dünya Kupası arası)

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü başlayıp 16 Temmuz 2026'da sona erecek olan 2026 Dünya Kupası için yedi haftalık bir ara verilecektir.

Bu ara, çeşitli uluslararası oyuncuların Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuva için milli takımlarına katılmalarına olanak tanıyacak.

2026 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür ve TV detayları

MLS maçlarını canlı izleme ve yayınlama

Her bir MLS maçı Apple TV'de canlı olarak izlenebilir. Apple TV ayrıca isteğe bağlı hizmet ve maç özetleri paketleri de sunmaktadır.

Ayrıca, FOX Sports 2026 yılında 34 MLS maçını canlı yayınlayacak (15'i FOX'ta, 19'u FS1'de) ve FOX Deportes'te İspanyolca yayın da sunulacak.

Bu hafta televizyonda yayınlanacak MLS maçları için buraya bakın

Tüm MLS takımlarının TV yayın programı

Aşağıda favori takımınızın TV programını yer imlerine ekleyin.