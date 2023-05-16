Arsenal'in eski defans oyuncusu Martin Keown'a göre Erling Haaland, gol atmayı bırakmak için zorbalığa uğramalı.

Haaland'ın formu dudak uçuklatıyor

Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında muhtemelen Rüdiger ile karşılaşacak

Keown, Haaland'ı durdurmak için 'zorbalık' taktikleri kullanılmasını öneriyor

NE OLDU? Antonio Rüdiger ve Erling Haaland, geçen hafta Santiago Bernabeu'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadelede Alman stoper, gol makinesini sıkı bir şekilde tutmayı başardı ve Haaland, 90 dakika boyunca topa sadece 21 kez dokunabildi. İki takım Etihad Stadyumu'ndaki rövanş maçına hazırlanırken Keown, Norveçli golcüyü kontrol altında tutması için Rüdiger'e bazı hileler tavsiye etti.

NE SÖYLENDİ? Keown, Daily Mail'e yazdığı köşe yazısında şunları söyledi: "Alman savunma oyuncusu kontrolü ele almalı ve 'Senin değil, benim kurallarıma göre oynayacağız' demeli. Şu anda Haaland herkesi yenebileceğini düşünüyor, ancak onu kendinden şüphe ettirmelisiniz. Everton stoperi Yerry Mina gibi bazı karanlık sanatları denemelisiniz. Onu çimdiklemek ya da kasıtlı olarak ayağına basmak gibi şeyler.

"Haaland'ı çimdiklerseniz, uzaklaşabilir. Ona zorbalık yapmalısınız. Her zaman onun önünde olmalısınız. Onun dengesini bozmak için bir kol atın. Onu biraz dürtün. Her zaman son dokunuşa ve son söze ihtiyaç duyarsınız."

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SIRADA NE VAR? Manchester City ile Real Madrid, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Etihad'da karşı karşıya gelecek.