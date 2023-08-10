Real Madrid, Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyat olması gerektiğini doğruladı.

Courtois sakatlandı

Sezonu kapatabilir

Ameliyat olacak

NE OLDU? Courtois, perşembe günü antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı ve yeni sezonu kaçırabilir. Belçikalı kaleci önümüzdeki birkaç gün içinde ameliyat olacak.

BÜYÜK RESİM: Courtois'nın sakatlığı, Real Madrid'in Athletic Bilbao deplasmanında La Liga'da yeni sezonun ilk maçına çıkmasına sadece birkaç gün kala geldi. Ancelotti, şimdi alternatif olarak kaleci Andriy Lunin'i oynatabilir. 24 yaşındaki Ukraynalı millî eldiven, geçen sezon elde ettiği sınırlı fırsatlarda İtalyan hocaya güven vermekte zorlandı. Los Blancos bu yüzden şimdi sıkıntıya düşebilir.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid, Courtois'nın sakatlığıyla ilgili yaptığı resmÎ açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Oyuncumuz Thibaut Courtois üzerinde yapılan tetkikler sonucunda sol dizinde ön çapraz bağda yırtık tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak."

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Real Madrid, Courtois'nın yerini doldurma konusunda önemli bir zorlukla karşı karşıya. Lunin'in güven vermediği göz önünde bulundurulursa İspanyol devi, yeni bir kaleci arayışına girebilir. Bu arada kısa vadede Lunin'in cumartesi günü Bilbao karşısında forma giymesi bekleniyor.