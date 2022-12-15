Fransa'nın yıldızları, 2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin Arjantin'inden çekinmiyorlar.

NE OLDU? Şampiyonluğunu koruyan Fransa, pazar günü 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Fransa, yedi Ballon d'Or sahibi Messi'nin hırsının kendileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunun tamamen farkında, ancak Didier Deschamps'ın ekibi yine de tüm zamanların en iyi oyuncusunu sessiz bırakıp kupayı kazanabileceklerinden emin.

NE SÖYLENDİ? Fransa'nın sol beki Hernandez, Fas maçının ardından RAI Sport'a şunları söyledi: "Arka arkaya iki Dünya Kupası finali oynamak inanılmaz. Bu finali kazanmak için çok çalışacağız. Şimdi finali düşünmeliyiz. Yorgunum ama bir Dünya Kupası yarı finalini kazanmak güzel. Şimdi pazar günü için toparlanalım. Messi bizi korkutmuyor, Arjantin inanılmaz bir takım ama çalışmak için birkaç günümüz var."

Şu anda ülkesinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan deneyimli forvet Olivier Giroud ise The Athletic'e şunları ekledi: "Messi inanılmaz bir oyuncu. Ama geçirebileceği en iyi geceyi yaşamasına izin vermeyeceğiz. Bu maçı ve Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz ve onu durdurmak için her şeyi deneyeceğiz. O takımda sadece Messi yok. Takım için de çalışan harika oyuncuları var. Bu yüzden çok güçlüler.”

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı Antoine Griezmann, "Arjantin'in oynadığını gördük, nasıl oynadıklarını biliyoruz, oynaması zor bir takım. Formda görünüyorlar. Sadece Messi yok, etrafında güçlü bir yanları var. Zor bir maç olacak ve seyirciden büyük destek alacaklar" diye konuşurken, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni ise şunları söyledi: "İyi savunma yapmalıyız ve tüm niteliklerimizi göstermeliyiz. Evet, Lionel Messi var ama onun yanında çok kaliteli 10 oyuncu daha var, bu yüzden tarih yazmamız gereken fırsatın farkında olarak hazır olmalıyız."

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SIRADA NE VAR? Fransa, Fas'ı 2-0 yenerek Katar 2022'de finale çıktı. Arjantin ise yarı finalde Messi'nin harika performansı ile Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Messi'nin turnuvada şu ana kadar beş golü bulunuyor.