"Olise değil, Real Madrid'in 150 milyonluk yeni transferi bu olmalı"

İngiliz basını, Real Madrid'in Enzo Fernández için milyonlarca sterlinlik bir teklif hazırladığını bildiriyor. Chelsea'nin orta saha oyuncusu, uzun süredir Santiago Bernabéu'ya transfer olacağı yönünde haberlere konu oluyor.

Football.london, Fernández'in bu yaz Chelsea'den ayrılmak istediğini doğruladı. Londralılar, masaya en az 150 milyon euro konursa transferi kabul etmeye hazır. Böylece Chelsea, 2023'ün başında Benfica'dan yaklaşık 121 milyon euroya transfer ettiği Arjantinli oyuncudan kar elde etmiş olacak.

Söylentiler, Florentino Pérez'in Real Madrid başkanlığına yeniden seçilmesiyle daha da güçlendi. 79 yaşındaki yönetici, seçim kampanyası sırasında Santiago Bernabéu'ya yeni bir Galáctico getireceğini ve bunun için 150 milyon avrodan fazla bir bütçe ayıracağını vaat etmişti.

Bu bağlamda Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise'nin adı özellikle öne çıktı, ancak İngiliz basınına göre Pérez, Fernández'in transferini çok daha gerçekçi buluyor.

Nisan başında, Fernández'in geleceği hakkında yaptığı açıklamalar Chelsea'de büyük bir tedirginlik yarattı. "Bilmiyorum. Hala sekiz maç ve FA Cup var. Ondan sonra bakarız. Madrid'de yaşamak hoşuma gider gibi geliyor," demişti o zamanlar ESPN Argentina'ya.

Bu açıklamalar Chelsea'de hoş karşılanmadı. O dönemki teknik direktör Liam Rosenior, Fernández'i geçici olarak kadro dışı bıraktı ve bu nedenle oyuncu Port Vale ve Manchester City maçlarını kaçırmak zorunda kaldı.