Olimpiakos Fenerbahçe’nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu transfer etmek için girişimlere başladı

Olimpiakos’un yeni sportif direktörü Pedro Alves, Atina’da Fenerbahçeli oyuncunun menajeriyle masaya oturdu.

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesine kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe’de sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Yunanistan’da şampiyonluk mücadelesi veren Olimpiakos, sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu gündemine aldı.

Crespo’nun eski takımı Estoril’in eski sportif direktörü Pedro Alves’in Olimpiakos’un yeni sportif direktörü olmasının ardından yaşanan bu gelişme sonrasında Crespo’nun menajeri ve Alves Atina’da bir araya geldi. Fenerbahçe’deki ilk sezonunda üst düzey bir performans sergileyen Portekizli orta saha, Jorge Jesus’un göreve gelmesiyle beraber gözden düşmüştü.

Kontratı 2025 yazında bitiyor

İsmail Kartal’ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından takımda kalan Crespo’nun Fenerbahçe ile olan kontratı 2025 yazında sona erecek. Lyon’da doğan ve Fransız vatandaşlığı da bulunan 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde sadece dört maça ilk 11’de çıktı.

Rotasyonda Fred ve İsmail Yüksek ikilisinin gerisinde kalan Crespo için gelecek cazip bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.