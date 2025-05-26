Okan Buruk'tan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran Osimhen mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferi konusunda umutlu konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün transfer gündemindeki Nijeryalı golcü Victor Osimhen hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Buruk, Osimhen'in Galatasaray'a olan ilgisini vurgularken, transferin gerçekleşme ihtimaline dair umutlu ifadeler kullandı.

Buruk, Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu kutladığı bir dönemde yaptığı açıklamada, Osimhen transferinin ilk günlerinde yaşanan süreci anlattı. Nijeryalı yıldızla ilk konuşmasını hatırlatan deneyimli teknik adam, “Gerçekten, kesinlikle geliyor musun?” diye sorduğunu ve Osimhen’in “Galatasaray’ı takip ediyorum, seviyorum, o tutkuyu yaşamak istiyorum” cevabını verdiğini aktardı.

"Bir gün bile düşünmedim"

Osimhen’in adı gündeme gelir gelmez kafasında sistem değişikliğini düşündüğünü belirten Buruk, “Bir gün bile düşünmedim. İki dakika sonra tamam dedim. Böyle bir fırsat varken teknik adam olarak elimizde Icardi, Batshuayi var, kim oynayacak diye düşünebilirsiniz. Ama başkanımızla konuyu konuşunca, o da ‘Tamam’ dedi” sözleriyle yönetimin de sürece olan desteğini vurguladı.

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Buruk, Osimhen’in Galatasaray’daki enerjisinin hem oyuncuyu hem de ailesini etkilediğini belirterek, “Bence Osimhen’i Galatasaray’da oynamaya ikna edecek çok şey var. Bu işin maddi kısmı da var ama yönetimimizin gerekeni yapacağından eminim. Top Osimhen’de” dedi.

Buruk ayrıca, Osimhen transfer sürecini Mauro Icardi'nin Galatasaray'a gelişine benzetti. “Icardi de Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray’ı seçmişti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olursa büyük mutluluk olacak. Süreç devam ediyor, inşallah olacak. Ümidim öyle” diyerek taraftara umut verdi.