Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: teklif aldı mı?

Fenerbahçe'nin Erol Bulut'un koltuğunu Okan Buruk'a devredeceği iddialarına Başakşehir ile yolları ayrılan deneyimli teknik adam yanıt verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin Erol Bulut'un koltuğuna Okan Buruk'u getireceği iddia edildi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ise Fenerbahçe iddialarına yalanladı.

Okan Buruk ne dedi?

Sabah Spor'a konuşan deneyimli teknik adam, hakkında çıkan iddaları kabul etmedi:

"Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil."

Okan Buruk, Başakşehir'den neden ayrıldı?

2018-19 sezonunda Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk, geçen sezon İstanbul ekibini tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu yaptı.

47 yaşındaki teknik adam, 2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puan ile turuncu-lacivertli takımı şampiyonluğa taşıdı.

Ancak bu sene Başakşehir'de ligde alınan kötü sonuçların ardından Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı alındı.