Antoine Griezmann'ın, kaptanlık görevinin Mbappe'ye geçtiğini gördükten sonra millî takımdaki geleceği üzerine kafa yorduğu bildiriliyor.

NE OLDU? Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe, kaleci Hugo Lloris'in emekli olmasının ardından Fransa Millî Takımı'nın yeni kaptanı oldu. Didier Deschamps'ın, 24 yaşındaki yıldızı kaptan olarak seçmeden önce elindeki birçok seçeneği dikkatle değerlendirdiği ve kararını salı günkü bir röportajda verdiği söylendi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Bu kararın, Fransa'nın yeni kaptan yardımcısı olarak atanan ve uzun süredir görev yapan Griezmann'ı kızdırdığı söyleniyor. Le Figaro'ya göre 32 yaşındaki yıldız, millî takımı bırakmayı düşünüyor. Atletico Madrid forveti, 2014'ten bu yana ülkesi için 117 kez forma giydi.

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SIRADA NE VAR? Deschamps'ın, önümüzdeki 10 yıl boyunca kol bandını takmak için Mbappe'yi daha uygun bir seçenek olarak gördüğü söyleniyor. Ancak bu karar, Hollanda ve İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak EURO 2024 Elemeleri maçları öncesinde kampta bölünmelere neden olabilir.