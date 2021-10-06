Manchester United aşı konusunda endişeli!

İngiltere'de aşı tartışmaları sürüyor. Özellikle, Manchester United forması giyen oyuncuların aşı konusunda çekimser kaldığı belirtiliyor.

Manchester United kadrosunun çoğunluğu, koronavirüse karşı aşı konusunda diğer rakiplerinin oldukça gerisinde kalmış durumda ve Premier Lig'deki diğer kulüpler, Kırmızı-Şeytanların bu durumundan dolayı memnuniyetsiz görünüyor.

Sportsmail'in haberine göre, Premier Lig'de oynayan futbolcuların büyük bir kısmının aşı karşıtı olduğu ve futbolcuların neredeyse üçte ikisinin tam olarak aşılanmadığı belirtildi. Ayrıca, birçok futbolcunun da aşıyı tamamen reddettiği açıklandı.

Premier Lig'deki kulüplerin çok az bir bölümünde, futbolcuların yüzde yüz aşılı olduğuna inanılıyor. Liverpool ve Leeds gibi takımların, aşılanma seviyesinin çok iyi olduğu belirtilirken neredeyse tamamı aşılanmış diğer kulüplerin ise Wolves ve Brentford olduğu ifade edildi.

The Times'ın haberinde ise, Manchester United'ın Covid-19 hastalığına karşı aşılanmış futbolcular konusunda diğer Premier Lig kulüplerinin gerisinde kalmasının hayalkırıklığı oluşturduğu belirtiliyor. Kırmızı-Şeytanların, İngiltere'deki en etkili kulüp olmasından dolayı aşı konusunda daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

Genel olarak; İngiltere Premier Lig'deki sadece 7 kulübün yüzde 50'den fazlasının, aşılı olduğunu belirten raporlar geçen hafta ortaya çıktı. A Mail on Sunday'in raporuna göre, Premier Lig'deki takım kadrolarının dörtte birinin Covid-19'a yakalandığı açıklandı.

Premier Lig'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aşı olmaya karar veren takımları ve oyuncuları, 'Nasıl en iyi şekilde ödüllendirebiliriz?' diye düşünüyoruz."

Jurgen Klopp aşı konusunda ne düşünüyor?

United'ın ezeli rakibi Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, aşının diğer insanlara olduğu kadar kişinin kendisine de yardımcı olduğu argümanını yineleyerek, geçen hafta koronavirüs aşısı olmayı reddeden çok sayıda oyuncuya inanmadığını söyledi.

Annesi geçen yıl Covid-19'dan vefat eden Alman hoca, "Muhtemelen hepimiz bir veya iki bira içtiğimizde, hala araba kullanabileceğimizi düşünüyoruz ama yasalar bu duruma izin vermiyor. Böylece, o şekilde araba kullanmıyoruz. Biz, şu anda tam olarak bu durumdayız" dedi.

'Bu yasa beni korumak için değil, diğer tüm insanları korumak için. aşı aynıdır.

"Bu tür yasalar, sadece beni korumak için değildir. Diğer tüm insanları korumak içindir. Aşı da tam olarak böyledir ve sadece bir kişiyi korumaz, herkesi korur."

Solskjaer, aşı konusunda ne söyledi?

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise ağustos ayının sonunda aşı olduğunu açıkladı. Ancak Norveçli hoca, hiçbir oyuncusunu aşı olma konusunda zorlamadığını söyledi.

Solskjaer, kendisine aşı konusunda soru sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Oyuncularımın tamamı, aşılarını yapmadı evet ama ben iki aşımı da yaptım." dedi.

"Çocukları da aşı olmaya teşvik ediyorum ama kimseyi buna zorlayamayız. Herkesin aşı olmasını isterim ama bu kararı, insanların kendisinin vermesi gerekiyor."

İngiltere Milli Takımı'nın aşı konusundaki durumu nedir?

Aşı tartışmasında, bu hafta en az beş İngiliz Milli Takımı futbolcusunun koronavirüs aşısını uygulamayı reddettiği konuşuldu. Gelen raporlara göre bu durumun, İngiltere Milli Takımını da etkileyeceği konuşuluyor.

İngiltere menajeri Gareth Southgate, halkın aşı olması gerektiği konusunda ikna edilmesi gerektiğini düşünüyor ancak İngiltere Milli Takımı'nın, aşı konusunda iyi bir durumda olmadığını kabul ediyor.

Geçen hafta, sağlık ekibinin kaç tane futbolcusunun aşı yaptırdığını bildirdiğini söyleyen Gareth Southgate, kendisinin de aşı olmadığını sözlerine ekledi.

"Aşı olsak bile Covid-19'a yakalanabiliriz. Aşı, bizim hasta olmamızı önlemeyecek. Ancak, durum ne olursa olsun aşının pandemiyi sona erdirmeye yardımcı olacağına inanıyorum ve aşıdan başka seçenek göremiyorum."

FIFA ne düşünüyor?

Dünya futbolunun zirvesi FIFA, bu konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde yaptı: "Covid-19 aşılarını teşvik ediyoruz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tutumunu destekliyoruz. Güvenli, adil ve eşitlikçi bir erişim herkes için kritik öneme sahip. Ülkeler, aşı konusunda oyuncularına öncelik sağlamalı."

Bununla birlikte FIFA, Katarlı yetkililerle 2022'nin sonundaki Dünya Kupası için zorunlu aşı gerekliliklerinin kaldırılması konusunda da görüşüyor ve aşılanmamış oyuncuların gelecek yılki Dünya Kupası'nda olmalarının önünü açıyor.

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