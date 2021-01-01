ÖZEL | Beşiktaş mı, Galatasaray mı? 1992-93'ün aktörleri Mehmet Özdilek ve Hamza Hamzaoğlu anlattı: "Stresi kontrol etmeyi başaran şampiyon olur"

Süper Lig'de 28 sene sonra benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Averaj son hafta şampiyonu belirleyebilir. Peki 1993 Mayıs'ında neler yaşanmıştı?

ÖZEL | Samet Çayır @sametcayir

Cumartesi akşamı Süper Lig, tarihi sezonlarından birini yaşayacak. Üç takımın da şampiyonluk şansı var.

Fenerbahçe tabiî ki bir sürpriz bekleyecek, fakat çekişmenin daha yoğun olduğu yerler İzmir ve İstanbul olacak.

81 puana sahip lider Beşiktaş ve ikinci sıradaki Galatasaray, son haftada şampiyonluk maçlarına çıkacak. İkili averaj eşit olduğu için, puanların eşit olması hâlinde genel averaj dikkate alınacak.

+44 averaja sahip olan Beşiktaş, +42 averajı bulunan Galatasaray'a göre daha avantajlı durumda. Siyah-beyazlılar son maçı Göztepe deplasmanında oynarken Galatasaray ise Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Peki daha önce buna benzer bir sezon yaşanmış mıydı? Evet, yirmi sekiz sene önce mayıs ayının sonunda, yine Beşiktaş ve Galatasaray arasında muazzam bir çekişme vardı.

O dönemde son maçlar öncesinde iki takım da 66 puandaydı ve averajda Galatasaray'ın +2'lik bir üstünlüğü bulunuyordu. Beşiktaş son maçta İnönü Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerken, sarı-kırmızılılar ise bir başka Başkent ekibi Ankaragücü'nü deplasmanda 8-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçlarla Galatasaray şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

Bu sezon yine benzer bir senaryo var. Ama bu kez Beşiktaş'ın +2'lik bir averaj avantajı bulunuyor.

Goal Türkiye, 1992-93 sezonununda iki takımın da kadrosunda olan Mehmet Özdilek ve Hamza Hamzaoğlu'na o dönemde neler yaşandığını ve şu anda iki takımdaki psikolojik havanın nasıl olabileceğini sordu.

Mehmet Özdilek ne söyledi?

Beşiktaş'ın "Şifo Mehmet" lâkaplı efsane oyuncusu Mehmet Özdilek, 1992-93 sezonuyla bu dönemin kıyaslanamayacak kadar farklı olduğunu söylüyor:

"O günle bugün arasında çok farklılıklar var. O gün maça çıkarken tek odaklandığımız şey kazanmaktı. Konjonktür aynı değil. Ekonomiler farklı, oyuncu profilleri farklı.

"Yani o sezonla bu sezonu kıyaslamak bana göre doğru değil."

"Beşiktaş'ın üç gollük bir avantajı var"

Özdilek, Beşiktaş'ın sanılandan çok daha fazla avantajı olduğunu da şu sözlerle vurguluyor:

"Bugün itibarıyla esas olan şey kazanmak. Kazanıp rakibin ne yaptığına bakmaları gerek. Beşiktaş'ın şu anda iki gol avantajı var. Ama iki gol deyip geçmemek lâzım. Çok önemli bir avantaj. Attığı toplam gol de daha fazla olduğu için aslında bu üç gollük bir avantaj."

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşmaların ilk yarılarının kilit noktalardan biri olduğunu da sözlerine ekliyor:

"İki takımın da yapması gereken tek şey rakip maçla bağlantısını kesip ilk önce kendi maçlarını kazanmak. Bu gibi durumlarda ilk 45 dakika, rakibi psikolojik anlamda baskı altına almak adına çok önemlidir."

"Önemli olan baskıyı kontrol etmek"

Özdilek, "Şu anda iki takımın psikolojik durumu nasıldır?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtlıyor:

"Şu anda her iki takım da tamamen maçlara odaklanmış durumdadır. Çünkü çok büyük kitle yarınki maçı heyecanla bekliyor. Her iki camia da son noktayı şampiyonlukla koymak istiyor.

"Beşiktaş, son iki haftaya kadar iyi oyunla kazanan bir takım olarak geldi. Karagümrük maçında berabere kalsalardı şu anda bunların hiçbiri konuşulmayacaktı. Burada önemli olan baskıyı kontrol etmek.

"Takım performansı önemli, ama esas olarak stresi kontrol etmeyi başarabilen takım şampiyonluğa ulaşır. Ben Beşiktaş'ı çok daha avantajlı görüyorum. Çünkü üç gollük bir avantaj oldukça önemli."

Hamza Hamzaoğlu ne söyledi?

Sarı-kırmızılı takımın başında 2014-15 sezonunda üç kupa birden kazanan Hamza Hamzaoğlu da o meşhur çekişmenin yaşandığı sezonda Galatasaray formasını giyiyordu. Hatta tıpkı Özdilek gibi, son maçta ilk 11'deydi.

Hamzaoğlu, o dönemi ve bazı tartışma konularını şu sözlerle anlatıyor:

"Kolay bir dönem değildi. Zor bir süreçti. Baskı altında oynamak kolay değil. Biz o sezon son maçta Ankaragücü karşısında farklı galip geldik ve şampiyon olduk.

"Herkes o skoru eleştirdi, ama yedi hafta önce Beşiktaş da Ankaragücü'nü 6-0 yenmişti. Zaten averaj üstünlüğü de bizdeydi. 2-0 yensek yine şampiyon olacaktık."

"Psikolojik üstünlük Galatasaray'da"

Hamzaoğlu, Galatasaray'ın geriden geldiği için mental durumunun daha iyi olduğunu ve bunun da çok büyük bir avantaj olduğunu vurguluyor:

"Psikoloijk üstünlük Galatasaray'da, ama bu Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenemeyeceği anlamına gelmez. Tabiî ki Beşiktaş zor bir maça çıkacak. Sakatlıklardan dolayı çok oyuncu kaybettiler. Bir de bunun üzerine moral bozukluğu eklendi."

Hamzaoğlu, Beşiktaş'ın Göztepe karşısında şampiyonluğu kaybetme kaygısıyla oynayacağını düşünüyor:

"Beşiktaş'ta son maçta oyuncular yıkıldı. O psikolojik eşiği atlayıp tekrar başarılı olmak kolay değil. Ama tabii ki maç içi değişkenleri soncu belirleyecektir. Beşiktaş, Göztepe'ye karşı erken gol bulsa bile yine maç sonuna kadar bu skoru koruma kaygısıyla oynayacak.

"Galatasaray ise kaygılı değil. Kazanırsa şampiyon olacak, kazanamazsa da çok büyük bir yıkım olmayacak. Şu anda Galatasaray avantajlı, çünkü geriden gelmek her zaman daha iyidir. Rakibe karşı psikolojik üstünlüğü olur."