ÖZEL | "Alioski'nin Galatasaray'a transfer ihtimali taraftarları ikiye böldü"

Galatasaray'ın transfer listesinin başında yer alan isimlerden olan Ezgjan Alioski'nin transfer ihtimali İngiltere'de hoş karşılanmadı.

Gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına sol bekten başladı. Marcelo Saracchi ile kalıcı sözleşme imzalamayı düşünmeyen sarı - kırmızılıların bu bölge için ilk adayı Leeds United'dan Ezgjan Alioski...

Goal'den Tom Maston, Kuzey Makedonyalı oyuncunun Galatasaray olası transferini yorumladı.

Tom Maston neler söyledi?

Maston, Alioski'nin adının Galatasaray ile anılmasının Leeds United taraftarlarını ikiye böldüğünü vurguladı.

"Alioski ve Galatasaray ile ilgili söylentiler birkaç aydır İngiltere'de gündemde yer alıyor. Marcelo Bielsa, oyuncuyla yeni sözleşme imzalama olasılığı hakkında, 'Alioski ve kulüp devam etmeye karar verirse, bu kararı desteklerim' demişti.

"Alioski'nin Galatasaray'a katılma ihtimali Leeds United taraftarlarını ikiye böldü. O son yıllarda Elland Road'da bir kahraman haline geldi ancak iki kulüp arasında 2000 UEFA Kupası yarı finalinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı onu eleştiren çok sayıda taraftar var.

"Yarı final rövanş maçı öncesi yaşanan olaylar iki Leeds United taraftarının ölümüyle sonuçlanmıştı.

"Bazı taraftarlar da onu kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Galatasaray'da forma giyen, nefret ettikleri Harry Kewell ile karşılaştırdı.

"O olaylı yarı finalde forma giyen Kewell'ın aksine, Alioski'nin 20 yıl önce Leeds United ile hiçbir bağlantısı yok ve meydana gelen olayları hatırlamayabilir. Ne yazık ki, her Leeds hayranı böyle düşünmez!"

Alioski'nin kariyerinden notlar

29 yaşındaki oyuncu, İsviçre ekini Young Boys'un altyapısında futbol eğitimini aldı.

Bir dönem diğer İsviçre ekipleri, Lugano ve Schaffhausen takımlarında forma giyen başarılı sol bek 2017 yılında 2.50 milyon euro karşılığında Leeds United'a transfer oldu.

İngiliz ekibiyle Championship'ten Premier Lig'e yükselme sevinci yaşayan Alioski, bu sezon ligde 33 karşılaşmada iki gol ve iki asistlik performans sergiledi.

Alioski, tüm kulvarlarda ise 35 maça çıktı ve üç gol atarken iki de asist yapma başarısı gösterdi.