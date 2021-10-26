Ömer Erdoğan Beşiktaş hakkında 'temkinli' konuştu

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş'ı ağırlayacakları maç öncesinde Süper Lig'in en iyi takımını konuk edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in başarılı takımlarından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Beşiktaş ile oynayacakları müsabaka öncesinde konuştu.

Beşiktaş maçının çok zor geçeceğine değinen Ömer Erdoğan, siyah beyazlı takımın derbide ne kadar iyi bir ekip olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Beşiktaş maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Beşiktaş maçı, çok zor bir karşılaşma olacak. Beşiktaş, bana göre şu anda Süper Lig'in en iyi takımı. Dün de derbide ne kadar kaliteli bir takım olduklarını gösterdiler.

Biz de onlara karşı ev sahibi olma avantajımızı kullanmak istiyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Geçen sene ne yaşandı?

Atakaş Hatayspor'un, İstanbul'da Beşiktaş'ın konuğu olacağı maç öncesinde Ömer Erdoğan, siyah beyazlı takıma karşı cesur bir futbol oynayacaklarını söylemişti.

Ömer Erdoğan şu şekilde konuşmuştu: "Biz, bugüne kadar hiçbir rakipten korkmadık ve Beşiktaş'tan da korkmuyoruz. Onlara karşı hücum oynamayı düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı büyük bir saygı duyuyorum ama oraya galibiyet için gideceğiz.

"Benim oyun anlayışıma göre, en iyi savunma hücumdur. Beşiktaş maçında da bu anlayışımdan asla taviz vermeyeceğim. İstanbul'da iyi bir futbol sergileyip Hatay'a en iyi sonucu alarak dönmek istiyoruz."

Sergen Yalçın neler söylemişti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın basın toplantısındaki sözlerine değinmişti.

Sergen Yalçın, "Hatayspor'un maçı bitiyor, hocaları bizim maçla ilgili açıklama yapıyor. Cumartesi şöyle olacakmış da böyle olacakmış da. Göreceğiz Cumartesi ne olacağını. Öyle konuşmakla olmuyor bu işler" cevabını vermişti.

Bu açıklamaların ardından Beşiktaş, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etmişti.

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