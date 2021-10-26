"Keita, sahadan 'sadece' morluklar içerisinde ayrıldığı için çok şanslı"

Liverpool'un, Manchester United'ı deplasmanda 5-0 mağlup ettiği maçta, Pogba'nın Naby Keita'ya yaptığı müdahale konuşulmaya devam ediyor.

Manchester United oyuncusu Pogba, Liverpool'a 5-0 mağlup oldukları maçta Keita'ya çok sert bir hareket yapıp VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmüştü. Liverpool'un orta saha oyuncusu Keita, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalmıştı.

Liverpool'un yardımcı teknik direktörü Ljinders, İngiltere Lig Kupası'nda oynayacakları maç öncesinde Keita'nın sahayı acı içerisinde terk etmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Sky Sports'a konuşan Ljinders, "Öncelikle, VAR hakkında konuşmalıyız çünkü bence o pozisyonu hakeme tekrar izletmek büyük bir avantaj. Bu tür anlarda, VAR'ın devreye giriyor olması futbolcuların haklarının korunması açısından çok önemli.

"VAR'ı her zaman tartışıyoruz ve bazen bu konu hakkında sızlandığımız da oluyor ama VAR'ın, oyuncularımızı koruduğu da çok açık.

"Pogba, Keita'ya çok kötü bir müdahale yaptı. Ancak, neyse ki Naby'nin ayağı yerde değildi. Sadece ufak bir yaralanmayla kurtardı kendisini. Eğer, Keita'nın ayağı çimde olsaydı çok daha kötü bir durum ortaya çıkabilirdi. Bu tür sakatlıklar her zaman olabiliyor fakat Pogba'nın hareketi, daha kötü sonuçlar verebilirdi.

"Keita, o müdahalenin ardından sadece morluklarla sahadan ayrıldığı için çok şanslı."

Milner, milli aradan sonra sahada olacak

Lijnders ayrıca, Manchester United'a karşı Old Trafford'da oynadıkları müsabakada sakatlanan bir başka oyuncusu James Milner'ın durumu hakkında da açıklama yaptı:

"Milner, maçta hamstringinin gerginleştiğini hissetti çünkü o, her zamanki gibi çok iyi bir tempoda mücadele ediyordu. Manchester United'ın atağını önlemek için beklenmedik bir sprint atınca bu tür bir sakatlık yaşadı.

"İrade gücü ve takımı nasıl her zaman ilk sıraya koyduğunu görmek hiç de zor değil. Milner, takımı ateşlendirmek için çok önemli bir oyuncu. Milli aranın ardından tekrar sahaya döneceğini düşünüyorum."

Lijnders, Thiago'nun sakatlığı hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Thiago hala iyi durumda değil ancak durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Brighton maçı olmasa da bir sonraki maçta sahada olabilir. Onun, tekrar aramıza katılacak olması bizim için büyük bir şans."

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