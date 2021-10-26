Tottenham'dan sonra, dünyanın en zengin takımının teklifini de reddedebilir!

Newcastle United, onu İngiltere Premier Ligi'nin en çok kazanan 3 hocasından birisi yapmayı arzularken o; teklifi kabul etmek konusunda kararsız...

Suudiler tarafından satın alındıktan sonra, transfer gündemi oldukça yoğun olan Newcastle United'ın radarına Ajax Teknik Direktörü Erik Ten Hag girdi. Takımın başına Erin Ten Hag'ı getirmek isteyen Newcastle United, başarılı hocayı Premier Lig'in en fazla kazanan teknik direktörlerinden birisi yapmak istiyor.

Newcastle United'ın oldukça istekli olmasına karşın Erin Ten Hag'ın, Ajax'ın başında kalmaya devam etmek istediği de belirtiliyor.

Steve Bruce'un takımdan ayrılmasından sonra, teknik direktör arayışlarını sürdüren Newcastle United'ın, Erin Ten Hag'ı St James' Park'a getirmek için görüşmelere başladığı ifade ediliyor.

Ne konuşuluyor?

Sportsmail'in haberine göre, Newcastle United'ın Erin Ten Hag'a vergiler haricinde 6 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu ve brüt ücret olarak ise başarılı hocanın maaşının 11 milyon sterlini bulacağı söyleniyor.

Newcastle United; Ten Hag'ı, 20 milyon sterlin kazanan Pep Guardiola ve 15 milyon sterlin maaş alan Jurgen Klopp'un ardından Premier Ligi'n en fazla kazanan 3 hocasından birisi yapacak.

Ancak Ten Hag'ın, Newcastle United'taki yeni proje için Ajax'tan ayrılma konusunda çekinceleri olduğu söyleniyor. 51 yaşındaki hoca, Avrupa'nın yükselen teknik direktörlerinden biri olarak ün kazandı ve Morinho'nun ayrılığının ardından Tottenham'dan gelen teklifi reddetti.

Newcastle United'ın özellikle şu anki Premier Lig performansını göz önüne aldığımızda, Erin Ten Hag'ın Ajax'ı bırakıp İngiltere'ye gelmesi teknik direktörlük profili yükselişte olan bir hoca için çok riskli bir tercih olabilir.

Manchester United da pusuda bekliyor

51 yaşındaki hoca, Ajax'tan ayrılmaya karar verdiğinde sadece Newcastle United değil, aynı zamanda Avrupa'nın diğer dev kulüpleri de Erin Ten Hag için sıraya girebilir. Özellikle son dönemde koltuğu sallantıda olan Ole Gunnar Solskjaer'in, takımdan ayrıldıktan sonra Manchester United'ın Erin Ten Hag'ı Kırmızı Şeytanların başına getirmek istediği yazılıyor.

Ten Hag'ın tereddüt ettiği haberleri ise Newcastle United yetkililerini düşündürüyor.

Roma'nın eski teknik direktörü Paulo Fonseca ile de görüşen Newcastle United, Erin Ten Hag'ı takımın başına getirmek konusunda daha hevesli görünüyor.

Ancak Newcastle United; Roberto Martinez, Frank Lampard ve Lucien Favre gibi teknik direktörlerle de transfer görüşmeleri yapmaya devam ediyor.

Geçici teknik direktör olarak Newcastle United'ın başında olan Graeme Jones, bu hafta sonu Chelsea'ye karşı oynanacak maçta takımla birlikte sahaya çıkacak.

Newcastle United, Steve Bruce'un ayrılmasından sonra yeni teknik direktörünü belirlemek için görüşmelerine hızla devam ediyor.

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