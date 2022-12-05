Odion Ighalo: Ronaldo gelirse Suudi Arabistan futbolu ilgi çekici hale gelirse

Manchester United'ın eski yıldızı Odion Ighalo, İngili ekibiyle yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinin Portekizli yıldız için iyi olabileceğini söyledi. Ocak 2020 ile 2021 arasında Old Trafford'da kiralık olarak forma giyen Ighalo, bu transferin hem Suudi Arabistan Ligi'ne hem de Ronaldo'ya iyi gelebileceğini belirtti.

"Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'ne gelmesini çok isterim çünkü burada ligin seviyesini yükseltir ve lig daha fazla takipçi kazanır.

Eğer Ronaldo buraya transfer olursa, ligi izlemeyen insanların bile gözleri buraya çevrilecek ve gözardı edilen her şey görülmeye başlanacak.

Ronaldo her zaman çok hırslıydı bence bir Şampiyonlar Ligi takımında oynamak isteyecek ve bir kez daha bu kupayı kaldırmayı hedefleyecek ancak neler olacağını asla tam anlamıyla bilemezsiniz.

Suudi Arabistan'da futbol oynamadan önce bu ligin benim için çok kolay olacağını düşünmüştüm ama burada geçirdiğim iki yıldan sonra ligin kolay olmadığını söyleyebilirim.

Suudi Arabistan Ligi beklediğimden daha hızlı büyüyor. Bunda yabancı oyuncuların ve teknik direktörlerin de payı büyük ve bu etkileşim, Suudi Arabistan futbolunu yukarıya taşıyor"