İngiliz kulübü Liverpool, bugün cuma günü, genç Fransız savunmacı Djylian N'Guessan'ı Saint-Étienne'den kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncu, kulübün yükselen yeteneklerle kadrosunu güçlendirme planı çerçevesinde, önümüzdeki ocak ayında resmen takıma katılacak.

Liverpool, resmi internet sitesi aracılığıyla, 18 yaşındaki N'Guessan'ın İngiliz kulübüyle serüvenine başlamadan önce, Fransa Ligue 1 kulüplerinden Stade Brest'te kiralık olarak devam edeceğini açıkladı.

N'Guessan, Saint-Étienne'in altyapı kademelerinde yetişti; ardından ocak 2025'te ilk takımda oynama fırsatı buldu ve o tarihten bu yana 13 maça çıkarak bir gol kaydetti.

Uluslararası arenada ise Fransız savunmacı, geçen yıl Şili'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ülkesinin genç millî takımıyla forma giydi ve Fransa millî takımının turnuvada dördüncülüğü elde etmesine katkıda bulundu.

N'Guessan, geçtiğimiz yaz düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da dört gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti ve turnuvanın en iyi 11'ine seçildi; bu da onun yükselen Fransız yeteneklerinin en önde gelenleri arasındaki konumunun bir göstergesi oldu.

Liverpool'un N'Guessan ile anlaşması, kulübün genç unsurlara yatırım yapma yönelimi çerçevesinde geldi; oyuncuya, İngiliz futbolu atmosferine geçmeden önce Fransa Ligi'nde gelişimini sürdürme fırsatı da tanındı.