Atlético Madrid artık sadece bu sezonki kaleci pozisyonunu güvence altına almayı düşünmüyor; kariyerinin son aşamalarına yaklaşan Sloven Jan Oblak sonrası dönem için de planlamaya başladı ve muhtemel halefini keşfetmek amacıyla erken hamleler yapıyor. İspanyol kulübü, yetenek ile gelecekteki tecrübeyi bir arada barındıran bir kaleci arayışı çerçevesinde biri Arjantinli, diğeri Alman iki genç yeteneği mercek altına aldı.

Kaleci pozisyonu, son yıllarda Atlético Madrid'in en belirgin güç noktalarından biri oldu. Oblak'ın 2014 yazında takıma katılmasından bu yana, ondan önce de üç kiralık dönemi boyunca Thibaut Courtois ile birlikte, takım üst düzey kalecilere güvenmeye alıştı. Sloven kaleci, Zamora Ödülü'nü altı kez kazanmayı başararak İspanyol futbol tarihinde bu ödülü en çok kazanan kaleci oldu.

Takımda birçok kaleci görev almasına rağmen, bunlardan yalnızca birkaçı Oblak ile pozisyonu için rekabet edebildi. Bunların en öne çıkanları, Miguel Ángel Moyá ve kulüpteki üçüncü sezonunu geçiren Juan Musso'ydu. Bu bilgi İspanyol AS gazetesinde yer aldı.

Ancak Atlético geleceği düşünmeye başladı; özellikle Oblak'ın 33 yaşında olması ve sözleşmesinin Haziran 2028'de sona ermesi nedeniyle. Bu yüzden teknik ekip, ilk sezonunda Sloven kalecinin liderliğinde öğrenebilecek, ardından sonraki yıllarda ana tercih haline gelebilecek genç bir kaleci arıyor.

Santiago Beltrán: Arjantinli yetenek

River Plate'in 22 yaşındaki kalecisi Santiago Beltrán'ın adı, Oblak'ın halefi için en öne çıkan adaylardan biri olarak dikkat çekiyor. Arjantinli kaleci, Lionel Scaloni yönetimindeki A Milli Takım ile sahne alma fırsatı bulmasının ardından 2026 yılında dikkatleri üzerine çekti.

Transfermarkt sitesine göre piyasa değeri yaklaşık 11 milyon euro olan kalecinin River Plate ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve 25 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi içeriyor. Arjantinli kulübün geçtiğimiz aylarda sözleşmesini yenileme çabalarına rağmen henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Beltrán, başta Juventus, Inter ve Atlético Madrid olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübünün ilgisini çekti. Atlético Madrid, son haftalarda onu yakından takip etmek için gözlemcilerini gönderdi.

1,91 metre boyundaki genç kaleci, fiziksel gücü ve refleks hızıyla öne çıkıyor; ayrıca hava toplarını ve penaltı atışlarını karşılama ustalığı, güçlü kişiliği ve baskıyla başa çıkma becerisiyle dikkat çekiyor.

Bu özellikler, sahadaki güçlü varlığı ve büyük özgüveni sayesinde onun hemşehrisi Emiliano Martínez'e benzetilmesine yol açtı. İtalyan vatandaşlığına sahip olması da ek bir avantaj oluşturuyor; zira Avrupalı olmayan oyuncular listesinde yer kaplamayacak.

Beltrán'ın, mevcut milli ara döneminde Martínez ve Musso ile birlikte Arjantin Milli Takımı ile yeni bir fırsat yakalaması bekleniyor; bu da ülkesinde gördüğü takdirin boyutunu yansıtan bir adım.

Dennis Seimen: Alman tercih

Atlético Madrid'in ilgisi Beltrán ile sınırlı değil; kulüp aynı zamanda Alman Bundesliga'daki çıkışlarında umut vaat eden işaretler sergileyen 20 yaşındaki genç Alman kaleci Dennis Seimen'i de izliyor.

Seimen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir kez sahaya çıktı ve bu maç tam da Atlético Madrid'e karşı, Stuttgart'ta 1-1 biten karşılaşmaydı.

Sezona sakatlığın etkisiyle başlayan ve Paderborn'dan kiralanan kaleci, Bundesliga'nın son dört haftasında kendisini ana tercih olarak kabul ettirmeyi başardı.

Seimen'in boyu 1,92 metre olup Transfermarkt sitesine göre piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euroya ulaşıyor. Ayrıca güçlü bir fiziksel yapıya sahip, ortalanan topları karşılamada başarılı ve hızlı reflekslere sahip.

Seimen, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor. Atlético Madrid ise gelecekte Oblak'ın halefi olma potansiyelini belirlemek amacıyla onun gelişimini yakından takip etmeye devam ediyor.

Böylece Atlético, Beltrán ve Seimen'i hesaba katarak Sloven kaleci sonrası dönemin hatlarını çizmeye şimdiden başlamış görünüyor; önümüzdeki yıllarda takımın kalesini korumak için en uygun ismi belirlemeyi bekliyor.