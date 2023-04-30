Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Katalan devi için ilk maçına çıkan 15 yaşındaki Lamine Yamal'ı Lionel Messi'ye benzetti.

Yamal ilk çıkışını 15 yaşında yaptı.

Real Betis'i 4-0 yendikleri maçta sonradan oyuna girdi.

Xavi, genç oyuncuyu Barcelona efsanesi Messi'ye benzetti.

NE OLDU? Yamal, cumartesi akşamı yedek kulübesinden çıkıp Barcelona'nın gelmiş geçmiş en genç oyuncusu ve La Liga'daki ilk maçına 16 yaşından önce çıkan beş oyuncudan biri oldu.

NE SÖYLENDİ? ESPN tarafından aktarıldığı üzere Xavi, galibiyetten sonra genç futbolcuyla ilgili şunları söyledi: "Ona bir şeyler denemesini söyledim ve denedi. 15 yaşında, bir hayal edin... O, özel. Bu gece gol bile atabilirdi, ancak Rui Silva (Betis kalecisi) topu kurtardı.

"Kendisine güvenerek oynadı ve yeteneklerini gösterdi. Korkusu yok, yeteneği çok. Üçüncü bölgede attığı paslardan bazıları gerçekten iyiydi."

Genç yıldız adayının hem Messi hem de Ansu Fati ile karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı sorusuna Xavi, şöyle yanıt verdi. "Benzer bir oyuncu çünkü başkasında bulunması zor, doğuştan gelen bir yeteneğe sahip.

"Lamine 15 yaşında birine benzemiyor, çok olgun. Oynamaya hazır ve iyi antrenman yapıyor. Bu takımın bir parçası olarak bu kulüpte yeni bir dönem başlatabilir."

BÜYÜK RESİM: Yamal, maçın bitimine birkaç dakika kala oyuna girdi ve bu esnada Barça, 4-0 öndeydi. Xavi bu nedenle genç oyuncuya bir şans verme konusunda kendisini cesaretli hissetti.

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