Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Dortmund'un teknik heyetinde yer alan Nuri Şahin, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 90+7’de gelen golle mağlup eden Beşiktaş hafta içi Ankaragücü ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanşına odaklanırken, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı sorusu da gizemini koruyor. Sports Digital’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre başkan Hasan Arat Almanya’da Nuri Şahin ile bir görüşme gerçekleştirirken, genç teknik direktör Beşiktaş’ta görev yapmak için oldukça istekli görünüyor.

Teknik direktörlük kariyerine Antalyaspor kadrosunda futbolcuyken Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı takımda başlayan genç çalıştırıcı, bu sezon takımından ayrılmış ve altyapısından yetiştiği Dortmund’da Edin Terzic’in teknik heyetine dahil olmuştu.

Sergen Yalçın ihtimali düşük

Günün birinde yeniden teknik direktörlüğe dönmek istediğini dile getiren Şahin, geri planda olup gözlem yapmanın kendisini geliştirdiğini ifade etmişti.



Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde teknik direktör belirsizliğine bir nokta koyması beklenirken, Sergen Yalçın isminin de gündeme geldiği ancak Yalçın ile başkan Arat arasında geçen görüşmenin pek de olumlu geçmediği öne sürüldü. İddialara göre Beşiktaş’ın Nuri Şahin ile görüşmesi nedeniyle kırgın olan deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın adayları arasında alt sıralarda yer alıyor.