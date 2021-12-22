Manchester City oyuncusu Benjamin Mendy, yeni bir tecavüz iddiasıyla suçlandı

Manchester City'nin defans oyuncusu Benjamin Mendy, yeni bir tecavüz suçlamasıyla daha karşı karşıya kaldı.

İlk olarak 26 Ağustos'ta tecavüz suçlamasıyla gündeme gelen 27 yaşındaki Fransız oyuncu, şimdi ise beş kadına yönelik yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı ile suçlandı.

Ne konuşuluyor?

Mendy, ocak ayında yapılması planlanan duruşmadan önce Chester Crown Mahkemesine çıkarıldıktan sonra davaya yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Fransız oyuncuya yöneltilen suçlamaların, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia edilen taciz olaylarıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

Mendy, yargılandığı taciz suçlamalarına ek olarak beş kadına yönelik yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı ile yeniden gündeme geldi.

Mendy, gözaltında tutuluyor

Ekim ayının başında ikinci kez kefalet talebi reddedilen Mendy, şu anda gözaltında tutuluyor.

Yine devam eden bir soruşturma kapsamında tutuklanan 40 yaşındaki bir erkek ise altı tecavüz ve bir cinsel saldırılarla suçlandı.

Mendy, ağustos ayında hakkında çıkan taciz iddialarının ardından, Premier Lig şampiyonu Manchester City tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

2017 yılında, Monaco’dan İngiltere’nin yolunu tutan Fransız futbolcu, Manchester City formasını toplamda 75 kez giydi.

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