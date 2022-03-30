Norveçli yıldız Erling Haaland: "Bir çiftçiden aldığım öğüt ile medya ile konuşmayı bıraktım"

Erling Haaland, Norveç'te milli maç arasındayken bir çiftçiden aldığı tavsiyeler nedeniyle medyayla konuşmayı reddettiğini söyledi.

Yıldız forvet, iki hazırlık maçında üç gol attı. Slovakya'ya karşı bir gol bulurken Salı günü Ermenistan'ı 9-0 yendikleri maçta iki gol attı.

21 yaşındaki oyuncu, milli takımda geçirdiği süre boyunca, Salı günü sessizliğinin nedenini belirten bir tweet yayınlayana kadar kamuoyunda sessiz kaldı.

Haaland ne söyledi?

Haaland Twitter'da şunları yazdı: "Birkaç yıl önce bir çiftçi bana tavsiyede bulundu: Bırakın ayaklarınız konuşsun, gerisi her şey yoluna girecek.

"Tamam dedim ve uzaklaştım."

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken geçen hafta Borussia Dortmund yıldızının geçen hafta Norveç'teyken medyadan uzak tutulmasını istediğini doğruladı.

Antrenör gazetecilere verdiği demeçte, "Bana biraz aranmak istediğini ifade etti" dedi.

"Bana nedenini açıkladı. Bana güzel ve gerçekçi bir şekilde ve buna ihtiyacı olduğunu çok inandırıcı bir şekilde açıkladı.

"Buna saygı duymamak için bir neden göremiyorum. Bir dahaki sefere buluştuğumuzda, Erling burada oturup sizden gelen soruları yanıtlayacak. O zaman bu destan sona erecek."

Haaland'a tavsiyeyi kim verdi?

Norveç çıkışlı NRK, tavsiyeyi Haaland'a ileten çiftçinin izini bulmayı başardı ve onun eski futbolcu Gabriel Hoyland olduğunu ortaya çıkardı.

Eski forvet, Norveç ekibi Byrne'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul ediliyor ve 595 maça çıkarak kulüp rekorunu hâlâ elinde tutuyor.

67 yaşındaki eski futbolcu o zamandan beri çiftçiliğe yönelirken aynı zamanda genç oyuncuların gelişimine de yardımcı oldu ve bilge sözlerin arkasındaki adam olduğunu doğruladı.

"Oğlum Erling ile temasa geçti ve bahsettiği kişinin ben olduğumu doğruladı" dedi.

"Tam olarak tanınabilir hissetmedim, ama Erling bunu söylediğinde ona inanıyorum. Hatırlıyorsa, faydalı olmuş olmalı."

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