Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in menajeri, WhatsApp mesajlarını sızdırdı

Luis Suarez'in menajerlerinden biri yıldız forvet ile Kasım 2021'de yaptığı bir WhatsApp görüşmesini ortaya çıkardı. O dönemdeki zorlu mücadelelerine rağmen Uruguay'ın Dünya Kupası'na katılmasına Suarez'in yardımcı olacağını belirtti

Martin Rodriguez Nader başlangıçta Suarez'e "Dünya Kupası'ndan elenme yolunda" olduğunu söyledi. Uruguay'ın o sırada eleme sıralamasında yedinci sırada olduğunu hatırlattı.

Ayrıca eski Barcelona yıldızının oğlunun takma adı olan 'Lauty'nin onu Katar'da izleyemeyeceğini söyledi ve Suarez'in cesur bir tahmin yapmasına yol açtı.

Mesajda ne söylendi?

Veníamos de 5 sin ganar. 4 derrotas muy duras y un empate… Lautaro irá al mundial 😂😂 #LuisSuarez #leyenda #uruguaynoma pic.twitter.com/viY1fQbwnu — Martín Rodríguez Nader (@mrodrigueznader) March 30, 2022

Menajerine yanıt olarak Suarez, ülkesinin toparlanıp Dünya Kupası finallerine ulaşması için hala zaman olduğunu öne sürerek "SUAREZ BÖLGESİ'ne giriyoruz!" yazdı.

Rodriguez Nader daha sonra şöyle diyor: "Bu mesajları kaydedeceğim ve kupaya katıldığımızda bunu viral hale getireceğim!"

Salı günü Şili'yi yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ettikten sonra, Rodriguez Nader WhatsApp konuşmasını sızdırdı ve Suarez yanıt olarak şunları yazdı: "Sana söyledim! Uruguay, Uruguay artık Martin yok!"

Uruguay 2022 Dünya Kupası'na nasıl katıldı?

Suarez'in menajeri ile WhatsApp konuşması yaptığı sırada Uruguay, Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde yedinci sıradaydı ve Katar'ı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Suarez ve takım arkadaşları, üst üste dördüncü maçta yenilmişlerdi. Son olarak Bolivya'ya 3-0 kaybetmişlerdi ve işleri tersine çevirebilmek için Ocak ayına kadar beklemek zorunda kaldılar.

Diego Alonso'nun ekibi Katar 2022'deki yerlerini almak için sonraki dört maçını kazandı. Bu süreçte Suarez 3 gol ile takımına faydalı oldu.

Suarez, Salı gecesi Şili karşılaşmasında gol bularak Lionel Messi'yi geçti ve Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde şimdiye kadarki en golcü oyuncu konumuna geldi.

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