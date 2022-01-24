Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Niklas Süle, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı aldı.

GOAL ve SPOX'un edindiği bilgiye göre; Alman savunmacı 2021/22 sezonunun bitişiyle takımdan ayrılarak serbest oyuncu statüsüne kavuşacak.

Süle'yi takımda tutmak için büyük çaba harcayan Bayern Münih, 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 10 milyon euro teklif etmişti. Fakat Süle bu teklifi geri çevirdi.

Premier Lig'e gitmek istiyor

Bunu açıkça dile getirmese de, Süle'nin Premier Lig'de oynamayı arzuladığı biliniyor. Almanya milli takımının da formasını giyen Süle ile Chelsea ve Newcastle United ilgileniyor. Barcelona'nın da Süle için girişimde bulunması bekleniyor.

Sport1'in haberine göre; Süle, Suudi sermayesi tarafından satın alındıktan sonra transferde atağa kalkan Newcastle'da oynamak istemiyor.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Pazar günü yaptığı açıklamada görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

"Niklas'a bir teklif yaptık. Kabul edip etmemek onun elinde. Elbette belli bir süre içinde cevap vermesi gerek, böylece biz de sonuca göre hareket edebiliriz. Kesin bir tarih veremem, ama yakın gelecekte takımda kalıp kalmayacağı belli olacak."

Niklas Süle; David Alaba, Jerome Boateng ve Javi Martinez'in ardından bir yıl içinde Bayern Münih'ten bedelsiz ayrılan dördüncü oyuncu olacak.

İstikrar abidesi

2017'de Hoffenheim'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Süle, Alman devinde 158 maça çıktı ve 13 gol attı.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Süle, sadece dört maçta süre almadı. Bu maçlardan ikisini, Kasım ayında covid'e yakalandığı dönemde kaçırmıştı. Süle, 25 maçın 13'ünde ise 90 dakika sahada kaldı.

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