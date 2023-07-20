Adidas tekmelik takan Cristiano Ronaldo'nun başı Nike ile derde girebilir.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Celta Vigo ile oynanan hazırlık maçında Al Nassr formasıyla sahaya çıktı. Portekizli yıldız, kaptanlık pazubendini taktı ve sezon öncesi ilk kez yeşil sahaya ayak bastı. Al-Nassr'ın 5-0'lık mağlubiyetinde tüm goller, Ronaldo ve yeni transfer Marcelo Brozovic'in oyundan çıkmasının ardından geldi. Ancak beş Ballon d'Or sahibi, sponsoru olan Nike'ın rakibi adidas tarafından üretilen ekipmanları giydi ve yine manşetlere konu oldu.

Getty

Getty

BÜYÜK RESİM: Ronaldo, 2003'ten beri Nike ile anlaşma içinde. Portekizli, ABD'li spor malzemeleri deviyle 1 milyar dolar değerinde anlaşma yapmıştı ve anlaşma ömür boyu sürecekti. Ancak gelen yeni raporlar, bu anlaşmanın 2016'da çöpe atıldığını söylüyor.

SIRADA NE VAR? Ronaldo genellikle kendi yüzünün resimleriyle özelleştirilmiş tekmelikler takıyor, bu yüzden 2023-24 sezonu öncesinde bir değişiklik yapmasının bir nedeni olmalı. 38 yaşındaki oyuncunun Nike ile ilgili bazı açıklamaları olabilir.