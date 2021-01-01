Nijerya, Galatasaraylı yıldızlarıyla güldü

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Nijerya, Etebo'nun golü ve Onyekuru'nun asistiyle Lesotho'yu 3-0 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda Nijerya, Lesotho'yu ağırladı.

Karşılaşmada gülen taraf Nijerya olurken Galatasaraylı yıldızlar Etebo ile Onyekuru da ön plana çıktı.

Nijerya - Lesotho maçının gollerini kimler kaydetti?

Karşılaşmanın 23. dakikasında Victor Osimhen gol perdesini açarken 50. dakikada sahneye Etebo çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

83. dakikada ise Paul Onuachu karşılaşmanın son golünü kaydederken onun asistini Henry Onyekuru yaptı.

Galatasaray'dan iki yıldızına tebrik

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Nijerya ile mücadele eden iki futbolcusunu tebrik etti.

Nijerya'nın gruptaki performansı

Daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen Nijerya bu galibiyetle grubu 14 puanla tamamladı.

Lesotho ise 3 puanda kaldı.

Nijerya gruplarda çıktığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet, 2 beraberlik ile döndü.

Nijerya'nın grubunda ise Benin, Sierra Leone ve Lesotho bulunuyor.

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