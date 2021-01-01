Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer olacak

Uzun süre Bruno Labbadia'nın yardımcılığını yapan Erdinç Sözer'in Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun ekibi netleşmeye başladı.

En az bir, mümkünse iki yardımcı antrenörü ekibine dahil etmek istediğini ifade eden Belözoğlu'nun yurt dışından katılacak yardımcısının Bundesliga geçmişli Erdinç Sözer olacağı öğrenildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre Pro Lisans sahibi olan 52 yaşındaki Sözer, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek teknik ekibe katılacak.

Teknik heyette Pro lisans sahibi bir çalıştırıcı bulundurmak zorunda olan Fenerbahçe böylece bu problemi aşacak ve Tahir Karapınar altyapıdaki görevini sürdürmeye devam edecek.

Bruno Labbadia'nın yardımcısıydı

İstanbul'da doğmasına rağmen üç yaşında ailesiyle birlikte Almanya'nın Darmstadt şehrine yerleşen Sözer, yaşadığı bilek sakatlığından ötürü 21 yaşında futbol yaşantısını sonlandırdı ve kariyerini antrenör olarak sürdürdü.

1997'de başladığı antrenörlük kariyerinde Darmstadt U19 ve Darmstadt B Takımı gibi ekipleri çalıştıran Sözer, Darmstadt kariyerinden bu yana Bruno Labbadia ile birlikte çalışıyordu.

Pro lisansı var

Labbadia'nın yardımcısı olarak Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Hamburg, Stuttgart, Wolfsburg ve son olarak Hertha Berlin'de çalışan Sözer, Labbadia'nın geçtiğimiz ay Hertha Berlin'den ayrılmasının ardından bir süredir herhangi bir kulüpte görev yapmıyordu.

Pro lisansını Joachim Löw yönetiminde Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapan Frank Wormuth'un Almanya Futbol Federasyonu'nun eğitim dairesinin başında bulunduğu 2015 yılında alan Sözer'in, Fenerbahçe teknik ekibine katılmasının önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.