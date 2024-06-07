Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı İtalyan yıldız gelecek sezonda da sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya kiraladığı ve sakatlığından ötürü EURO 2024’te forma giyme şansını kaçıran Nicolo Zaniolo’nun gelecek sezon La Liga’da top koşturmaya yakın olduğu öne sürüldü. Sky Sport’tan Gianluca Di Marzio’nun aktardığı habere göre Villarreal, Fiorentina’nın da istediği Zaniolo için Galatasaray ile temas kuracak.

Gelecek ay 25 yaşına girecek olan Zaniolo Unai Emery yönetimindeki Aston Villa için dokuzu ilk 11’de olmak üzere 25 Premier Lig karşılaşmasına çıkmış ve iki kez gol sevinci yaşamıştı.

Kiralama teklifi kabul edilecek

Sözleşmesinde 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo’nun Aston Villa’ya kiralanmasından 5 milyon euro gelir elde eden Galatasaray, satın alma opsiyonunun kullanılmaması üzerine Zaniolo’yu kamp kadrosuna dahil edecek.



Galatasaray’ın 15 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil ettiği Zaniolo için 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu içeren bir kiralama teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımda yarım sezon top koşturan Zaniolo, çıktığı 10 karşılaşmada 5 kez gol atarken, Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle Galatasaraylı taraftarların en sevdiği isimlerden biri olmuştu.