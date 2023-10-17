İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığı saptanamadı.

Nicolo Zaniolo, Sandro Tonali ve Nicolo Fagioli’nin karıştığı bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Torino Savcılığı’nda yürütülen soruşturmanın detaylarını Sky İtalya bildirdi. Raporlara göre, Juventus forması giyen Fagioli, birkaç gün içinde savcılıkta savunmasını tamamlayacak.

Juve oyuncusu, futbol maçlarına bahis oynadığını kabul ederek savcılık ile iş birliği yaptı.

Haberin devamı aşağıda

Bu itiraf, 3 yıl olması beklenen futboldan men cezasını yarıya indirebilir.

Sandro Tonali ve Nicolo Zaniolo’da durum ne?

Öte yandan soruşturmaya dahil olan bir diğer oyuncu Tonali de savcılıkla iş birliğini yapmayı kabul etti.

Newcastle United orta sahası da tıpkı Fagioli gibi bu itirafından dolayı indirim alacak.

Aston Villa yıldızı Zaniolo’nun ise futbola bahis oynadığı tespit edilemedi. Bonservisi Galatasaray’da bulunan kanat oyuncusu bu hafta içi bir ifade daha verecek.

Bu süreçte de Zaniolo’nun futbol maçlarına bahis oynadığı tespit edilmezse, yıldız futbolcunun beraati istenecek.