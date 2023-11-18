Zaniolo, İtalya - Kuzey Makedonya karşılaşması esnasında protestolara maruz kaldı.

İtalya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri C Grubu maçında evinde Kuzey Makedonya'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada Nicolo Zaniolo'nun yaşadıkları geceye damga vurdu.

Maça yedek başlayan ve 62. dakikada Chiesa'nın yerine oyuna giren Aston Villa'nın yıldızı, Roma Olimpiyat Stadı'nda yuhalandı.

AS Roma'da 4,5 yıl geçiren ve kulüpten tatsız şekilde ayrılan Zaniolo, eski takımının taraftarlarınca gece boyunca protestoya maruz kaldı.

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Luciano Spalletti'den fırça yedi

Zaniolo'nun yaşadığı tek sorun bu protestolar değildi. Tuttosport'un haberine göre İtalyan yıldız, tribünlerden gelen tepkilerin de etkisiyle kendisini göstermek için bireysel oynadı.

Zaniolo'nun bu nedenle sıklıkla top kaybettiği ve etkisiz bir oyun sergilediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski yıldızının bu oyun tarzına teknik direktör Spalletti'den ise sert bir uyarı geldi. İtalyan futbolcu, Makedon savunmasının zor durumda kaldığı bir kontratak sırasında rakip sahada bireysel oynayınca topu kaybetti ve yerde kaldı.

Rakibin hücuma kalktığı sırada yerde hakeme itiraz etmeyi sürdüren 24 yaşındaki oyuncunun bu tavrı Spalletti'yi çileden çıkardı ve İtalyan teknik adam kenardan öfkeli bir şekilde "Kalk" diye bağırarak Zaniolo'yu azarladı.