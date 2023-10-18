Nicolo Fagioli’nin bahis için verdiği ifade yürekleri parçaladı

Juventus’un İtalyan futbolunu sarsan bahis skandalında başrolü oynayan ve yedi ay futboldan men cezası alan genç orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli, men cezasının ardından bağımlılığını anlatırken kendisini kumarla İtalya Milli Takımı’ndan takım arkadaşı Sandro Tonali'nin tanıştırdığını söyledi. Fagioli yasadışı bahis sitelerine katıldığını kabul ederken, yaşanan süreci tüm detaylarıyla açıkladı.

“U21 milli takımının kampında Tonali bana bahisleri yasadışı bir sitede oynamamı önerdi. Onu oynarken gördüm ve ne yaptığını sordum, bana benim de yapabileceğimi çünkü bahis izi olmadığını söyledi. Ve söz konusu siteye bir hesap aracılığıyla kaydolmamı sağladı.

İlk bahisleri tenis ve ardından futbol müsabakaları üzerine oynadım. Düzensiz sitelerde bahis oynadım, birinin adının Betart, diğerinin Icebet olduğunu hatırlıyorum, başkaları da vardı ama adlarını hatırlamıyorum çünkü her ay isim değiştiriyorlardı. Futbol maçlarına, sanal kumarlara ve tenise bahis oynadım.

Tirrenia'daki U21 kampındayken 2021 yazında başladım. Bunu diğer takım arkadaşlarım da yaptı. Kendime bu sitelerin yasal olup olmadığı sorusunu sormadım, benim için yasal site ile yasadışı site arasındaki fark yasadışı sitede peşin para ödemeden, kredi kartıyla oynayabiliyor olmamdı.

Benim için bir eğlenceydi. Önce bir yıl boyunca ağırlıklı olarak tenis oynadım, sonra Torino'ya geldiğim Ocak 2022'den itibaren biriken borçlar nedeniyle stres altındaydım ve aynı yılın Eylül ayından itibaren futbola da oynamaya başladım ve toparlanmaya çalışmak için büyük meblağlar ödedim. Geceleri uyumayı bıraktım.

Zaman geçtikçe borçlar beni daha da takıntılı hale getirdi. Borçlu olduğum para artmaya devam etti ve sadece iyileşmeye çalışmak için oynamayı düşündüm. Borçlarım nedeniyle bacaklarımın kırılmasıyla tehdit edildim. Ama borç artık o kadar fazlaydı ki bahsi kazansam bile elime bir şey geçmiyordu.

Kumar borçlarımı ödemek için borç istedim, bu yüzden bazı arkadaşlarımdan ve bir ortağımdan para istemeye karar verdim. 40.000 euro istediğim bu kişiye saat almak için paraya ihtiyacım olduğunu ve annemin hesaplarımı bloke ettiğini söyledim.

Para istememin gerçek nedenlerinden habersiz olan arkadaşlarım ve dostlarımdan aldığım tüm borçları ödeme niyetinde olduğumu belirtmek isterim.