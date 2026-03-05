Nico Williams yarışında Arsenal önde

Arsenal, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kanat hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kuzey Londra temsilcisi, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams için Premier Lig kulüpleri arasında en önde gelen aday konumunda.

İspanya milli takımının da önemli parçalarından biri olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Arsenal ile sık sık anılmıştı. Ancak o dönemde transfer gerçekleşmemiş ve Williams, kulübüyle uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Serbest kalma bedeli 87 milyon euro

Williams’ın Athletic Bilbao ile yaptığı yeni sözleşmede yaklaşık 87 milyon euro seviyesinde bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu durum, yaz transfer döneminde oyuncunun geleceği konusunda farklı ihtimalleri gündeme getiriyor.

Arsenal’in özellikle sol kanat için yıldız bir oyuncu aradığı belirtiliyor. Bu sezon hem Leandro Trossard hem de Gabriel Martinelli performans açısından istikrarlı bir görüntü sergileyemediği için kulübün bu bölgeyi güçlendirmek istediği ifade ediliyor.

Transfer zor görünüyor

Arsenal yönetimi geçmişte Williams’ın daha düşük olan yaklaşık 49 milyon euroluk serbest kalma maddesini değerlendirmeyi düşünmüş, ancak Athletic Bilbao’nun bu bedelin tek seferde ödenmesini istemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

Yeni sözleşme sonrası bu bedelin 87 milyon euroya yükselmesi, transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor. Buna rağmen teknik direktör Mikel Arteta’nın Williams’ın oyun tarzını beğendiği ve çok yönlü kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtiliyor.

Sezon performansı beklentinin altında

Öte yandan Williams için soru işaretleri de bulunuyor. İspanyol yıldız bu sezon tüm kulvarlarda sadece dört gol ve altı asist üretirken sakatlık sorunları da yaşadı.

Şu anda spor fıtığı nedeniyle sahalardan uzak olan Williams’ın, yaz aylarında Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası için Spain national team kadrosuna seçilip seçilmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Arsenal’in bu nedenle yüksek bonservis bedeli ödemeden önce oyuncunun form durumunu dikkatle değerlendirdiği belirtiliyor.

Alternatif hedef Anthony Gordon

Londra temsilcisinin transfer listesinde başka isimler de bulunuyor. Arsenal’in, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon için de olası bir yaz hamlesini değerlendirebileceği ifade ediliyor.

Kulübün Premier Lig tecrübesine sahip bir oyuncuya yönelme ihtimali, Williams transferinin kaderini belirleyebilecek faktörlerden biri olarak görülüyor.