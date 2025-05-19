Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Nico Paz’ı kadroya katmak istiyor.

Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve gelmesini saymazsak, yaz transfer döneminde şimdiden iki önemli transferi tamamladı. Liverpool’un sağ beki Trent Alexander-Arnold ve Bournemouth’un genç stoperi Dean Huijsen ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Bu iki oyuncunun ardından, üçüncü transferin de eli kulağında olduğu belirtiliyor. Ancak Real Madrid’in dördüncü bir transfer için acele etmediği ve bu hamlenin ABD’de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası öncesine kadar ertelenebileceği ifade ediliyor.

Savunmaya yönelik üçlü planın bir parçası olarak sol bek mevkisine Alvaro Carreras’ın transferi gündemde. Real Madrid’in Manchester United altyapısından yetişen 21 yaşındaki İspanyol oyuncuyla anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor.

Orta sahaya yeni bir lider isteniyor

Teknik direktör Alonso’nun Real Madrid yönetiminden bu yaz bir orta saha oyuncusu talep ettiği ve bu ismin oyunun temposunu belirleyebilecek özellikte olmasını istediği öne sürüldü. Los Blancos, geçtiğimiz yaz Como’ya transfer olmasına izin verdikleri Arjantinli genç yıldız Nico Paz’ı geri getirmek istiyor. Paz’ın Serie A’da gösterdiği gelişim, Madrid kulübünün dikkatini çekti.

Geçtiğimiz yaz 6 milyon euroya Como’ya transfer olan Paz için Real Madrid’in 9 milyon euroluk geri satın alma opsiyonu bulunuyor.

Cadena Cope’a göre, Real Madrid bu opsiyonu Kulüpler Dünya Kupası öncesinde kullanmak istiyor. Daha önce yaz sonuna doğru bu hamlenin planlandığı bildirilmişti, ancak son gelişmeler bu sürecin erkene alınabileceğini gösteriyor.

Arda Güler ile dakika paylaşımı zor olabilir

Nico Paz’ın geri dönmesi halinde Real Madrid’in genç Türk yıldızı Arda Güler için de alternatif senaryoları devreye alabileceği ifade ediliyor.

Kulübe yakın kaynaklar, Arda'nın bu yaz takımda kalacağını belirtiyor. Ancak Alonso’nun hem Paz hem de Arda'ya gelecek sezon yeterli süreyi verebilmesinin oldukça zor olacağı değerlendiriliyor. İki oyuncunun da benzer rollerde görev alması, dakikalar konusunda rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Öte yandan, Inter’in Nico Paz’ı transfer etmeye kararlı olduğu belirtiliyor ve bu transferin gerçekleşmemesi halinde rotanın Arda'ya dönmesi bekleniyor.