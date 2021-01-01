Neymar ve Messi yeniden bir araya mı geliyor?

Neymar'ın eski menajeri Andre Cury, Neymar ile Messi'nin yeniden Barcelona'da birlikte oynayacaklarını söyledi.

Barcelona'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Yıldız oyuncunun takımda kalıp, kalmayacağı ile ilgili her gün yeni bir haber çıkarken, Neymar ile ilgili bir gelişm yaşandı.

Brezilyalı yıldızın eski menajeri Andre Cury, Neymar'ın geleceği ile ilgili tüyolar verdi.

Andre Cury neler söyledi?

Andre Cury, Arjantin'in El Litoral gazetesine bazı açıklamalarda bulundu.

"10 yıldır Barcelona'dayım. Şehrin her köşesini biliyorum. Neymar'ın Barcelona'ya dönmesini görmekten gerçekten mutluluk duyarım.

Barcelona'nın kapısı Neymar'a açık, taraftarlar onun bir hata yaptığını biliyor ve o da bir süre sonra bunu farketti. İki yıl önce Neymar, Barcelona'ya dönmek istedi. Denedik ve onu PSG'de koparmaya çok yakındık. Daha sonra bazı detaylar yüzünden bu gerçekleşmedi.

Messi Barcelona'dan ayrılmayacak, geleceğinin Barcelona'da olduğuna karar verdi. Bu konuda çok eminim ve Joan Laporta onları tekrar bir araya getirebilecek tek kişi.

Neymar ile Messi tekrar birlikte oynayacak, ancak bu Barcelona'da olacak."

Neymar bu sezon ne yaptı?

Bu sezon sık sık sakatlıklar yaşayan Neymar, Fransa Ligue 1'de sahaya çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol atarken 4 de asist yaptı. Brezilyalı yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.