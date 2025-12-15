Neymar ve Mbappe arasındaki krizin detayları ortaya çıktı!

Paris Saint-Germain’de 2012 ile 2020 yılları arasında kaptanlık yapan ve kulüple 24 kupa kazanan Thiago Silva, Neymar ile Kylian Mbappe arasında yaşanan anlaşmazlığa dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Brezilyalı savunmacı, ikilinin bir dönem sahada ve saha dışında çok yakın olduğunu, yaşanan kopuşun ise kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Mbappe ve Neymar, 2017 yazında PSG’ye katılarak Edinson Cavani ile birlikte Fransa futboluna damga vuran bir hücum hattı oluşturdu.

Mbappe, Paris kariyerinde 171 maçta 132 gol kaydederken, Neymar da Lionel Messi’nin transferinden önce çıktığı 116 maçta 87 gole imza attı. PSG, Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirmek için Messi’yi de kadroya kattı ve kağıt üzerinde Avrupa futbolunun en korkutucu hücum üçlülerinden birini kurdu.

Ancak Fransa’daki mutlak hakimiyete rağmen Avrupa’da aranan başarı gelmedi. Neymar, daha önce yaptığı açıklamalarda Messi’nin takıma katılmasının ardından Mbappe’nin davranışlarının değiştiğini ve kıskançlık yaşandığını öne sürmüştü.

Thiago Silva, L’Equipe’e verdiği röportajda, Messi’nin transferinden önce Mbappe ile Neymar arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu hatırlattı.

Deneyimli savunmacı, “Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı ve her gün en çok eğlenenler arasındaydılar. Neden araları bozuldu bilmiyorum. Artık Paris’te değildim ama bu durum beni gerçekten üzdü. İkisi de çok iyi insanlar ve böyle bitmesi çok yazık” ifadelerini kullandı.

Neymar'dan Messi itirafı

Silva ayrıca Mbappe’nin PSG’ye transfer sürecine dair bir anıyı da paylaştı.

Fransız Süper Kupası’nda Monaco’ya karşı oynanan maçın ardından Mbappe’nin kendisiyle konuştuğunu belirten Silva, genç yıldızın “Neymar transfer olsa bile bu takıma gelmek istiyorum, başkanla konuşabilir misin” dediğini aktardı. Brezilyalı savunmacı, her iki oyuncunun da aynı yaz PSG’ye katıldığını ve ilişkilerinin o dönemde “inanılmaz” olduğunu vurguladı.

İkilinin arasındaki gerginliğe dair haberler özellikle Ağustos 2022’de yaşanan penaltı tartışmasıyla daha da güçlenmişti.

Neymar, Romario’nun sunduğu bir podcast’te PSG’deki günlerine ve Messi’nin gelişiyle birlikte hücum hattında yaşanan çatlaklara değinmişti. Brezilyalı yıldız, Mbappe için “Altın çocuk derdim, ona her zaman yardım ederdim, evime gelirdi, birlikte yemek yerdik. Messi geldikten sonra biraz kıskançlık başladı, beni kimseyle paylaşmak istemiyordu” sözlerini kullanmıştı.

PSG, Mbappe ve Neymar ile birlikte Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı adeta bir takıntı haline getirdi. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi de daha sonra bu durumu açıkça dile getirmişti. Ancak Messi, Mbappe ve Neymar’dan oluşan yıldızlar topluluğu, Real Madrid ve Bayern Münih gibi rakipler karşısında kritik eleme maçlarında yine hedefe ulaşamadı.

O dönemde PSG’nin hücum üçlüsünün haftalık toplam maaşının 3,25 milyon euro civarında olduğu belirtilirken, Sergio Ramos, Marco Verratti ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de kulüpte çok yüksek ücretler aldığı biliniyordu. Neymar, bu tabloyu değerlendirirken soyunma odasında çok fazla “büyük ego” bulunduğunu ima ederek, “Ego sahibi olmak iyidir ama yalnız oynamadığını bilmelisin. Kimse koşmaz ve kimse yardım etmezse, hiçbir şey kazanamazsın” ifadeleriyle yaşanan hayal kırıklığını özetledi.