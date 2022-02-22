Türkiye'de 4 Mart'ta vizyona girecek olan Batman'in yeni filminin Fransa'daki galasına katılan isimler arasında PSG'nin yıldızı Neymar da yer aldı.

Batman'ın büyük bir hayranı olduğunu belirten Neymar, gala gecesinden fotoğraflar paylaşırken, Robert Pattinson ve Zoe Kravitz de Brezilyalı futbolcuya eşlik eden isimlerden oldu.

Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi adına yapılacak gösterimin konuk listesi hazırlandıktan sonra filmde Batman'i oynayan Robert Pattinson ve Catwomen'ı oynayan Zoe Kravitz tanışma imkanı bulan Neymar, bu çok özel etkinliğin görüntülerini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Filme geri sayım başladı

İki oyuncunun yanı sıra Batman'in yönetmeni Matt Reeves ile de tanışan Neymar, farklı sektörlerin yıldızlarıyla bir araya geldi.

185 milyon dolarlık bütçesiyle hayranlarının beklentilerini bir hayli yükselten The Batman filminin gişede büyük bir gelir elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in yanı sıra

Colin Farrell, Peter Sarsgaard, Amber Sienna ve Paul Dano gibi isimleri de bir araya getiren yapım, Türkiye'deki Batman ve çizgi roman severler tarafından da büyük bir merakla bekleniyor.

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