Koronavirüs

Neymar suçlamaları reddetti

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Brezilyalı yıldız, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla ilgili açıklamada bulundu.

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de sürdüren Neymar, birkaç gün önce Instagram hesabından arkadaşları ve oğluyla play voleybolu oynadığı bir fotoğraf paylaşmıştı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cansados porém felizes 👊🏽🤘🏽até o davizinho treinou hoje 😅😂🤣 📸 by: @gilcebola

ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)'in paylaştığı bir gönderi ()

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    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle insanların kendini izole etmesinin tavsiye edildiği bu günlerde Brezilyalı yıldızın paylaştığı bu fotoğraf büyük tepki çekmişti.

    Neymar, kendi bireysel iletişim yöneticisi vasıtasıyla bir açıklama yayınlayarak bu iddiaları reddetti.

    Açıklamada "Soru işaretleri ve eleştirileri beraberinde getiren fotoğraftaki insanların hepsi Neymar'ın karantinaya birlikte girdiği arkadaşlarıdır. Neymar, bu arkadaşlarına karantina süresini birlikte geçirmeyi teklif etmiştir. Karantinayı geçirdikleri ev tamamen izoledir. Neymar, antrenmanlarına bu evde devam etmektedir. Eve herhangi bir ziyaret kabul edilmemektedir. Aynı zamanda iş toplantıları da yapılmamaktadır. Neymar, insanlığın bu durumdan kurtulmasını temenni etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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