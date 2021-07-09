Courtois'dan Anthony Martial hakkında ilginç çıkış: "O bir yıldız mı?"

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Manchester United forması giyen Anthony Martial hakkında ilginç bir yorum yaptı.

Bir spor programına katılan Thibaut Courtois, Belçika milli takımından arkadaşı Jan Vertonghen’in kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Sorulardan biri Avrupa Şampiyonası için kadroya alınmayan yıldız oyuncularla ilgiliydi. Courtois bu soru karşısında yalnızca İspanya’nın tecrübeli savunmacısı Sergio Ramos’u hatırlayabildi. Vertonghen’in saydığı listede Martial’in de bulunmasına şaşıran Courtois, Manchester United’lı oyuncuya taş attı.

2014-2018 yılları arasında Chelsea forması giyen Courtois, Premier Lig'de Martial ile pek çok kez karşı karşıya geldi.

Neler söyledi?

Vertonghen, Pickx Sports tarafından hazırlanan soruları takım arkadaşına yöneltti.

Vertonghen:

“Avrupa Şampiyonası’nda olmayan üç yıldız oyuncu say.”

Courtois:

“Sergio Ramos... Ee... Ee...”

Araya giren Vertonghen, Erling Haaland, Marc-Andre ter Stegen, Virgil van Dijk, Moise Kean, Miralem Pjanic ve Martial’den oluşan uzun bir listeyi okudu.

Martial ismini duyunca omzunu silken Courtois, “Martial mi? O bir yıldız mı?” diye sordu.

Martial’in Manchester karnesi

Fransa’nın Euro 2020 kadrosuna alınmayan Martial, futbol tarihinin en pahalı 74. transferine imza atmasına rağmen, Old Trafford’da beklenen performansı bir türlü sergileyemedi.

Altı sezonda Premier Lig’de 55 gol atan Martial, 2020/21 sezonunu 22 lig maçında 4 gol ve 6 asistle tamamladı.

Martial, 2015 yılında Monaco’dan 60 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Daha fazlası için:

Pep Guardiola’dan Griezmann’a telefon

Danilo: “Ronaldo Juventus’ta kalacak”

“Haaland ve Kane, City’nin on yılını kurtarır”