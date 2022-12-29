Raporlar, Paris Saint-Germain'in yıldızının oyundan atıldıktan sonra stadyumu erken terk ettiğini doğruluyor.

NE OLDU? Neymar, Ligue 1'de PSG'nin evinde Strasbourg'la karşılaştığı maçta iki dakikada iki sarı kart görerek oyundan atıldı. L'Equipe ve Canal+, yıldız futbolcunun oyundan atıldıktan sonra stadyumu terk ettiğini bildirdi. Brezilyalı, ülkesinin Dünya Kupası'ndan erken ayrılmasının ardından daha ilk maçında bu şekilde oyundan atılmayı hoş karşılamadı.

BÜYÜK RESİM: Neymar'ın Dünya Kupası macerası, Hırvatistan'a karşı oynanan çeyrek final maçında sona erdi. Yıldız futbolcu ardından kulüp futboluna sinir bozucu bir şekilde döndü. Neymar, her zamanki gibi savunmacılar tarafından tekmelendi ve öfkesini kaybetmesi nedeniyle neredeyse takımının zaferine engel oluyordu.

VE DAHA FAZLASI: PSG, Kylian Mbappe'nin uzatmalardaki golü sayesinde 2-1 kazandı. Ancak Neymar'ın maçı bitirmeden stadyumdan ayrılması, Cristiano Ronaldo'nun bu sezon Manchester United'da yedek kaldığı bir maçtan sonra stadyumu doğrudan terk etmesini hatırlattı.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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NEYMAR'I NE BEKLİYOR? Henüz ceza onanmadı, ancak kulübün kırmızı kart cezasını geri çevirme şansı pek olası değil. Sonuç olarak Neymar, PSG'nin 2023'teki ilk maçını kaçıracak.