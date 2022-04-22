YORUM | Manchester United neden Pochettino yerine Ten Hag'i seçti?

Manchester United teknik direktör arayışında adayların sayısını ikiye indirmişti: Mauricio Pochettino ve Erik ten Hag.

Bir tarafta Premier Lig'in tanıdık simalarından Pochettino, diğer yanda ise Ajax'a sınıf atlatan 'gizemli' Hollandalı vardı.

Birinci tur görüşmelerin ardından Ten Hag iki aday arasında favori olarak öne çıktı. United'ı zirveye döndürmeye yönelik planıyla John Murtough ve Darren Fletcher'ı etkilemeyi başaran Ten Hag, uzun süre listenin tepesinde yer alan Pochettino'yu ikinci sıraya itti.

Geçici menajer Ralf Rangnick'in halefi olmak için ilk etapta dört aday vardı: Diğer iki isim Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui ve İspanya milli takımını çalıştıran Luis Enrique'ydi.

Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti ve daha başka isimler de gündeme geldi, fakat çeşitli sebeplerden ötürü ciddi adaylar arasında yer almadılar.

Ancak Nisan ayı başında sayı dörtten bire indi, United yönetiminin üzerinde fikir birliğine vardığı Ten Hag, Perşembe günü takımın yeni menajeri olarak duyuruldu.

52 yaşındaki teknik adam, kendisiyle görüşmek için Amsterdam'a uçan Murtough ve Fletcher'ı etkilemeyi başarmıştı.

Süreci yürüten bu ikili, Ten Hag'ın hırsına, enerjisine ve United'ı yeniden kupalara taşıma konusundaki isteğine hayran kaldı

🚨 RESMÎ: Manchester United, kulübün bir sonraki menajerinin Erik ten Hag'ın olacağını duyurdu🔴 pic.twitter.com/gcXUDEemPy — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 21, 2022

Kulübün geliştirilmesi gereken yönlerini açıkça belirten Ten Hag bu hareketiyle profesyonel yönetim anlayışını da ortaya koydu.

United'da scouting bölümünün başında yer alan Marcel Bout ve Jim Lawlor'ın sezon sonunda kulüpten ayrılacağı açıklandı. Bout sekiz, Lawlor 16 yıldır United bünyesindeydi.

Kulüp kaynakları kararı Ten Hag'ın almadığını belirtse de, bu ayrılıklar Old Trafford'da başlayan yeniden yapılanma sürecinin ve yoğun geçecek yaz aylarının habercisi.

Üstelik risk altında olan sadece teknik ekip değil. Oyuncu kadrosunda da geniş çaplı bir revizyon planlanıyor.

Takımın Pochettino yönetiminde çıkışa geçeceğine inanan tecrübeli oyuncular, Tottenham'ın eski teknik direktörünün göreve getirilmesine daha sıcak bakıyordu.

Fakat kaynaklar; Ten Hag'ın yönetim kademesi tarafından oybirliğiyle göreve getirildiğini aktarıyor. Bazı oyuncuların aksi yöndeki düşüncelerine rağmen, yönetim Ten Hag'ın takımı bir üst seviyeye taşıyacak yeteneğe ve vizyona sahip olduğuna inanıyor.

Kulübün yeni başkan yardımcısı Richard Arnold resmi görüşmenin ardından Ten Hag'la özel bir görüşme yaptı. Öte yandan Rangnick karar sürecinde rol almadığı konusunda ısrarcı olsa da, görüşmelerin ardından Alman futbol adamının adaylar hakkındaki görüşlerine başvurulduğu biliniyor.

Kulüp içindeki kaynaklar; Ten Hag'ın kulübün kimliğine ve stratejisine en uygun aday olduğunu ve genç oyuncuları geliştirme konusundaki kararlılığının büyük bir artı olarak görüldüğünü belirtiyor.

Oynattığı hücuma dönük futbol da seçimi etkileyen faktörler arasında.

Pep Guardiola'ya duyduğu hayranlığı geçmişte dile getiren Hollandalı, futbol felsefesi anlamında Manchester City'nin teknik patronundan etkilendiğini itiraf etmişti.

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Ten Hag'ın seçilmesinde ekonomik faktörlerin rol oynadığına dair iddialar yalanlansa da, United'ın Ajax'a serbest kalma bedeli olarak sadece 1.6 milyon sterlin ödeyeceği bir gerçek. Pochettino'yu PSG'den koparmak çok daha yüklü bir bedel gerektirecekti.

Görüşmeleri yürüten ekip için açıklamanın tarihi de oldukça önemliydi. United yeni menajerini sezon bitmeden önce belirleme konusunda kararlıydı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; kulüp transferde geçmişe benzer bir yol haritası izleyecek. Bu doğrultuda transfer gereken pozisyonlar için birer oyuncu listesi hazırlandı.

Menüde bir merkez orta saha, bir santrafor ve bir savunma oyuncusu var. Ten Hag belirlenen listeden seçim yapabileceği gibi kendi istediği isimleri de yönetime sunabilecek.

Ten Hag hamlesi her şeye rağmen birtakım riskler barındırıyor. Gelişi heyecan yaratmış olsa da, Hollandalının Pochettino'nun aksine Premier Lig tecrübesi bulunmuyor.

Ancak kulüp içindeki kaynaklar Ten Hag'ın diğer yönlerdeki artılarının İngiltere'deki tecrübe eksikliğine baskın çıkacağına inanıyor.

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Murtough verdikleri kararı şu sözlerle açıklamıştı:

"Erik'le yaptığımız görüşmelerde Manchester United'ı istediğimiz seviyeye çıkarma yolunda ortaya koyduğu vizyondan ve bunu başarma konusundaki isteği ile kararlılığından son derece etkilendik."

United'ı içinde bulunduğu keşmekeşten çıkarıp çıkamayacağını zaman gösterecek. Ama kulüp, Ten Hag'ın bu görev için en iyi isim olduğuna inanıyor.